Две школьницы пропали после уроков в Алматинской области
Поиск пропавших - на контроле руководства областного Департамента.
В Алматинской области полиция и общественность ищут двух школьниц из Ескельдинского района - Ару Бекберди и Талшын Кызырбай, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
Согласно имеющейся информации, вечером 21 января в Ескельдинскую районную полицию обратились двое жителей села Алдабергенова с заявлением о пропаже их детей, 2006 и 2008 годов рождения, которые не вернулись со школы.
По тревоге подняли весь личный состав районной полиции. К поискам также подключили местных жителей, педагогов и волонтеров. Проверяются все заброшенные дома, чердаки, подвалы в поселке и близрасположенные населенные пункты. Поиск также организован в Талдыкоргане и Алматы, к которым подключены инспекторы ювенальной полиции, оперативники розыскных отделов районной и областной полиции. Ориентировка с фото и приметами пропавших девочек разосланы во все полицейские подразделения и размещены в социальных сетях. Ход розыскных работ на контроле областного Департамента, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
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ШҰҒЫЛ!!! ІЗДЕУ ЖАРИЯЛАЙМЫЗ! Алматы облысының Полиция департаменті Ескелді ауданының кәмілетке толмаған екі жасөспіріміне іздеу жариялайды. 21 қаңтар күні Ескелді ауданының Алдабергенов ауылының екі оқушысы үйіне оралмағаны хабарланды. 1) Бекберді Ару Бекбердіқызы 03.01.2006 жылы туған, М. Баисов атындағы мектептің 8-сынып оқушысы; Үстіндегі киімдері: қызғылт түсті куртка, қара түсті бас киім, қара түсті шалбар, қара түсті сөмке. 2) Қызырбай Талшын Қызырбайқызы 10.12.2008 жылы туған, М. Баисов атындағы мектептің 6-сынып оқушысы. Үстіндегі киімдері: қызыл түсті куртка, қоңыр түсті бас киім, қоңыр түсті шалбар, қара түсті мектеп сөмкесі, қара түсті уги (аяқ киім). Екі жасөспірімнің мекенжайы туралы қандай да бір ақпарат білсеңіздер, төмендегі телефондарға хабарласуларыңызды сұраймыз: 8 (72836)3-08-82 – Ескелді ауданының Полиция бөлімі; 8 (7282) 60-80-07 – Алматы облысы Полиция департаменті 8 777 846 43 88 немесе 102
В полиции дополнили, что поиск пропавших - на контроле руководства областного Департамента.
Уважаемые граждане! Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавших без вести Ару Бекберди и Талшын Кызырбай просим незамедлительно сообщить в Ескельдинский РОП по тел: 8 (72836) 3-08-82, 8 777 846 4388 или 102, - обратились в полиции.
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