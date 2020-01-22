Две школьницы пропали после уроков в Алматинской области

Поиск пропавших - на контроле руководства областного Департамента.

В Алматинской области полиция и общественность ищут двух школьниц из Ескельдинского района - Ару Бекберди и Талшын Кызырбай, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Согласно имеющейся информации, вечером 21 января в Ескельдинскую районную полицию обратились двое жителей села Алдабергенова с заявлением о пропаже их детей, 2006 и 2008 годов рождения, которые не вернулись со школы.

По тревоге подняли весь личный состав районной полиции. К поискам также подключили местных жителей, педагогов и волонтеров. Проверяются все заброшенные дома, чердаки, подвалы в поселке и близрасположенные населенные пункты. Поиск также организован в Талдыкоргане и Алматы, к которым подключены инспекторы ювенальной полиции, оперативники розыскных отделов районной и областной полиции. Ориентировка с фото и приметами пропавших девочек разосланы во все полицейские подразделения и размещены в социальных сетях. Ход розыскных работ на контроле областного Департамента, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции дополнили, что поиск пропавших - на контроле руководства областного Департамента.





Уважаемые граждане! Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавших без вести Ару Бекберди и Талшын Кызырбай просим незамедлительно сообщить в Ескельдинский РОП по тел: 8 (72836) 3-08-82, 8 777 846 4388 или 102, - обратились в полиции.

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