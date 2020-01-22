Генпрокуратура прокомментировала покушение на руководителей "Казахмыс"

Возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело завели по факту покушения на генерального директора ТОО "Корпорация Казахмыс" Амангельды Минигулова в Жезказгане, передает корреспондент Baigenews.kz.

Ведется следствие. Уголовное дело возбуждено по статье покушение на убийство. Вы знаете, что следственные мероприятия проводятся, есть тайна следствия. И пока не завершится оно, не могу ничего сказать, - сказал заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов в кулуарах Мажилиса.

По его словам, причину произошедшего определит следствие.

Следствием будет дана оценка, и только после этого можем предоставить вам информацию. Прокурор держит на контроле. Все будет рассмотрено. Ведется досудебное расследование, - уточнил заместитель генерального прокурора.

Он также ответил на вопрос журналистов о том, кто понесет наказание по факту нападения на генерального директора "Казахмыса" Амангельды Минигулова и работника корпорации Сабыржана Тембаева, учитывая, что нападавший - руководитель профсоюзной организации "Кәсіпқорған" Тогызбай Тажбенов покончил с собой после произошедшего конфликта.

Если по практике, то уголовное дело завершается, так как виновное лицо - скончалось, - подчеркнул Ахметжанов.

Председатель профсоюзной организации "Кәсіпқорған" Тогызбай Тажбенов в ходе ссоры в кабинете ранил ножом генерального директора ГОК ТОО "Корпорация Казахмыс" Амангельды Минигулова. Также ножевое ранение в грудь получил работник корпорации Сабыржан Тембаев, который в этот момент был в кабинете и пытался успокоить профсоюзника. После совершенных нападений на двоих сотрудников профсоюзный работник совершил самоубийство.

Позднее врачи сообщили, что пострадавшим были проведены операции. Состояние генерального директора тяжелое, он без сознания. Работник корпорации в сознании, находится в отделении хирургии.

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