Президентом Греции впервые станет женщина

Ранее деятельность Сакелларопулу неоднократно подвергалась критике.

Президентом Греции избрана Екатерина Сакелларопулу, председатель высшего административного суда Греции – Государственного совета, передает РИА Новости.

Таким образом, греческое государство впервые возглавила женщина.

За Сакелларопулу проголосовали на данный момент более 200 депутатов из 300, этого количества голосов достаточно для избрания. Голосование продолжается.

По конституции, президента Греции выбирает сроком на пять лет парламент по представлению премьер-министра. Своего кандидата могут предложить и фракции. Регламент не предусматривает обсуждения кандидата в президенты. Срок полномочий действующего президента Прокописа Павлопулоса истекает 13 марта. Полномочия президента Греции ограничены в основном представительскими функциями. Основная власть принадлежит премьер-министру.

После голосования премьер-министр Кириакос Мицотакис отправится к президенту Греции Прокопису Павлопулосу и доложит ему результаты выборов.

Процедура избрания

На пост президента Сакелларопулу предложил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Согласно процедуре, можно голосовать "за", воздержаться или вообще не присутствовать на заседании. Голосование "против" при избрании президента не предусмотрено законом.

Президент в Греции избирается на пленарном заседании парламента. Ранее конституция предусматривала роспуск парламента, если в трех турах голосования кандидат не наберет квалифицированного большинства голосов.

После недавно внесенных поправок из конституции были исключены положения, связывающие избрание президента и роспуск парламента. Теперь конституция предусматривает возможность проведения пяти туров голосования. Для избрания в первом или втором туре голосования кандидат должен набрать не менее 200 голосов в 300-местном парламенте, в третьем – не менее 180. Если это не удается, то в четвертом туре президент может быть избран большинством в 151 голос, а в пятом – простым большинством голосов.

Биография Сакелларопулу

Екатерина Сакелларопулу родилась в Салониках в 1956 году. Она окончила юридический факультет Афинского университета в 1978 году. В 1982 году была назначена докладчиком Государственного совета. В 1988 году была повышена в должности. В рамках своего учебного отпуска (1989–1990 годы) она посещала аспирантуру по конституционному и административному праву в университете Сорбонны. В 2000 году стала советником, в 2015 году – заместителем председателя суда. 17 октября 2018 года назначена председателем суда.

Назначить ее руководителем верховного суда предложила правившая тогда Коалиция радикальных левых СИРИЗА Алексиса Ципраса.

Партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса была тогда против, однако в январе 2020 года Мицотакис предложил Сакелларопулу на высшую государственную должность в Греции.

Сакеллропулу была председателем Ассоциации судейских работников Госсовета (1993–1995 и 2000–2001 годы), генеральным секретарем (1985–1986 годы) и вице-президентом ассоциации (2006–2008 годы). Она была членом центральной законодательной комиссии (1993-1995). Преподавала экологическое право в Национальной школе судей (2005–2014 годы). Она была назначен членом комиссии по конкуренции в сфере импорта и экспорта в этой школе. С марта 2015 года является президентом научного объединения "Греческое общество экологического права".

Сакелларопулу называют специалистом по экологическим проблемам. Она была докладчиком по многим важным вопросам, таким как строительство гидроэлектростанций на реке Ахелоос.

Между тем, деятельность Сакелларопулу неоднократно подвергалась критике. Сакелларопулу голосовала против всех правительственных проектов в Западной Греции, поддерживая требования экологических организаций. В то же время она проголосовала за выделение больших территорий под свалку на востоке столичного региона Аттика недалеко от города Марафон, отказалась отменить выделение земли канадской золотодобывающей компании на полуострове Халкидики на северо-востоке Греции.

Сакелларопулу предлагала признать невиновным экс-министра финансов Йоргоса Папаконстантину. Он был признан виновным в том, что удалил имена троих родственников из "списка Лагард". В итоге Папаконстантину был приговорен к одному году тюрьмы с отсрочкой приговора на три года. Так называемый "список Лагард" содержит имена более 2 тысяч богатых греческих вкладчиков в швейцарском отделении банка HSBC. Список был передан властям Греции в 2010 году занимавшей пост главы минфина Франции Кристин Лагард, а скандал вокруг него стал одним из крупнейших в Греции за последние годы, поскольку из списка исчезли имена родственников политиков.

Сакелларопулу поддержала отмену 13-й и 14-й зарплат служащих. Сокращение зарплат вызвало массовые протесты в Греции. Она также поддержала Преспанское соглашение, по которому бывшая югославская республика Македония стала именоваться Северная Македония. Против соглашения выступило большинство греков.

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