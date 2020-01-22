Вместо Никольского рынка построят жилой комплекс в Алматы

Базар будет работать только до апреля 2020-го года.

По просьбе владельцев целевое назначение участка изменили с торговли на строительство ЖК, передает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

Руководитель Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин на брифинге в Алматы сообщил, что территория Никольского рынка изменила свое целевое назначение на строительство жилого комплекса. Около 170 предпринимателей, торговавших на рынке, были уведомлены о том, что базар будет работать только до апреля 2020-го года.

Около 20-30 процентов торговцев уже нашли для себя новые места. Остальным предложили переехать на расширяющиеся рынки Жулдыз и Барыс-4 на территории Алмалинского района.

Участок находится в частной собственности. Собственники прошли согласование на земельной комиссии на соответствие генплану и плану детальной планировки. По закону они должны начать строительство в течение трех лет, - рассказал Еркебулан Оразалин.

В Управление архитектуры еще не поступал проект будущего ЖК. По словам главы управления, в том районе достаточно торговых точек для населения и без базара.

Неподалеку находится ярмарка и несколько супермаркетов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!