В Алматы определят места для летних площадок и фуд-траков

Акимат разрабатывает единые правила организации торговли.

Руководитель управления предпринимательства и инвестиций Еркебулан Оразалин рассказал на брифинге в пресс-центре акимата города о планах по разработке новых Правил организации торговли, а также размещения сезонных (летних) площадок, передает zakon.kz.

Как известно, в конце декабря 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев одобрил поправки в закон "Об особом статусе города Алматы". С 10 января закон вступил в силу. Всего планируется 28 изменений, которые касаются развития архитектуры, градостроительства, земельных отношений, транспорта, социальной сферы, в том числе предпринимательства.

Глава департамента рассказал, что сейчас согласно этого закона разрабатываются Правила организации торговли на территории г. Алматы, в которых будут установлены основные требования и критерии определения мест для установки нестационарных объектов торговли (НОТ), единый дизайн код, а также механизм распределения мест предпринимателям.

По словам Еркебулана Оразалина, в рамках Правил места для установки НОТ, в том числе передвижных фуд-траков, предлагается определять согласно заявкам предпринимателей при соблюдении санитарных норм, с обязательным условием отсутствия вблизи коммерческих помещений с аналогичным видом продукции и оказываемых услуг.

- На сегодняшний день из предложенных НПП "Атамекен" 250 земельных участков для установки НОТ по заявкам предпринимателей на первом этапе отобраны 85 участков, которые предлагается предоставить путем аукциона, а также прямым заключением договоров с отечественными товаропроизводителями для реализации СЗПТ, - отметил Оразалин.

Помимо этого, определяются порядка 50 мест по дислокации фуд-траков.

К объектам НОТ также относится и деятельность ярмарок. Основная цель данных ярмарок - прямые поставки продукции для населения от сельхоз и отечественных товаропроизводителей.

Сегодня ярмарки "выходного дня" функционируют в 5 районах города. В феврале текущего года планируется открытие дополнительно 5 ярмарок.

- По НОТ на частных земельных участках необходимо также обеспечить соблюдение единых требований согласно настоящих Правил уличной торговли, - сказал Оразалин.

Вместе с тем особое внимание также уделено деятельности сезонных (летних) площадок. В разрабатываемых Правилах будут прописаны основные требования к их размещению, обустройству и эксплуатации.

По словам руководителя департамента, новые Правила, прежде всего, необходимы для обеспечения сохранности внешнего архитектурно-художественного облика города Алматы; учета требований безопасности, технических регламентов, СНИПов, Гостов; а также соответствия местоположения и эстетических характеристик сезонной площадки колористическому решению фасадов и стилистике объекта.

Как отметил Е. Оразалин, согласно разрабатываемому документу, сезонные площадки могут быть размещены только при стационарных объектах питания. Данные требования относятся как к объектам, находящимся на территории госфонда, так и на частных земельных участках. Площадь сезонной площадки не может превышать площадь стационарного предприятия общественного питания, при котором она размещается.

- Вместе с тем не допускается размещение сезонных площадок на остановочных пунктах городского наземного пассажирского транспорта; в зоне подземных и надземных пешеходных переходов; в 25-метровой зоне от технических сооружений метрополитена, в арках зданий, на цветниках, площадках (детских, спортивных, городских транспортных стоянок); на крышах жилых домов и их встроено-пристроенных помещений, - разъяснил Е. Оразалин.

По данным 2019 года, в городе насчитывалось порядка 270 летних площадок, из них – около 10% расположено на частных территориях, 90% - на территориях госфонда.

Согласно новым Правилам, сезонные площадки, размещенные на территориях земель госфонда, предлагается устанавливать только из легких конструкций и временных сооружений.

В заключении Оразалин отметил, что по летним площадкам на частных территориях требования будут выдвигаться уже только к новым открывающимся объектам. Ранее установленные капитальные сооружения останутся без изменений.

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