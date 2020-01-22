Названа возможная причина нападения на главу "Казахмыса"

Сотрудники Отраслевого профсоюза уже выехали в Жезказган,чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Конфликт между главой "Казахмыса" Амангельды Минигуловым и председателем профсоюза "Кәсіпқорған" Тогызбаем Тажбеновым мог произойти из-за неприязненных отношений. Об этом порталу zakon.kz рассказал председатель Отраслевого профсоюза работников Мурат Машкенов.

Машкенов отметил, что Минигулова, на которого накануне напали с ножом, он не знает. Зато с Тажбеновым, совершившим суицид, он знаком по работе. Это был спокойный человек, тем не менее вспышки гнева у него были, но были связаны с несправедливостью. Этим "страдает" каждый второй человек, сказал Машкенов.

- Другое дело, что у них действительно в коллективах в составе отраслевого профсоюза были внутренние трения, недовольства. Это у нас постоянно бывает: организация большая, имеет республиканский статус, людей работает порядка 60 тысяч. В коллективах всегда найдутся проблемы по зарплате, по условиям труда, претензии, требования. Со всеми этими делами ему приходилось сталкиваться. Видимо на этом фоне какие-то конфликты нарастали. Зачастую Тажбенов стал самостоятельно принимать решения без согласования с коллективными органами. Если бы на уровне коллективных органов все эти вопросы решались, а конфликты решались за столом переговоров с работодателем, то наверное этого конфликта бы не было. (…) Какая-то искра прошла, личная неприязнь или еще что-то. Вместо того, чтобы сесть за стол и договариваться, получился вот такой несуразный диалог, скандал, который перешел в рукоприкладство, - отметил он.

Сотрудники Отраслевого профсоюза уже выехали в Жезказган, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. К слову, там же 24 января похоронят Тогызбая Тажбенова.

Напомним, накануне председатель профсоюзной организации "Кәсіпқорған" Тажбенов в ходе ссоры в кабинете ранил ножом генерального директора корпорации "Казахмыс" Амангельды Минигулова. Также ножевое ранение в грудь получил работник корпорации Сабыржан Тембаев, который в этот момент был в кабинете и пытался успокоить профсоюзника. После нападения Тажбенов совершил самоубийство.

Врачи сообщили, что пострадавшим были проведены операции. Состояние генерального директора тяжелое, он без сознания. Работник корпорации в сознании, находится в отделении хирургии.

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