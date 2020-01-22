Учитель обзывала детей в школе в Нур-Султане

Кто-то из детей просит ее не обзываться, на что тоже получает грубость в ответ.

В Сети распространяют видео, на котором учитель во время урока буквально в истерике кричит на детей, передает zakon.kz.

Запись, судя по всему, сделана тайно одним из учеников. На видео женщина кричит: "Что за сарай, вы что звонка не слышали, почему каждый раз одно и то же?... ...Что сидим? Что уставились все на меня? Что учителя не видели в жизни?!"

Затем она включила фильм. Но на этом не закончилось. Далее учитель кричит: "Тихо, заткнись! Какой звонок? Урок только начался. Больной что ли? Идиот... ...Вы с башкой вообще дружите?"

Кто-то из детей просит ее не обзываться, на что тоже получает грубость в ответ.

Обратились родители учащихся 36 школы города Нур-Султан. По их словам, на видео записан фрагмент урока казахского языка в пятом классе. Прошу компетентные органы проверить данную информацию. Родители также сообщают, что администрация школы якобы в курсе, но мер не принимает. Также сообщают, что по словам учеников, учитель якобы приносила в класс нож. Я очень надеюсь, что информация не подтвердится, но то, что слышно на видео очень пугает и заставляет всерьeз задуматься о безопасности детей, где бы это ни происходило. Я считаю, что следует проверить такого педагога на адекватность. Год или два назад я публиковала материал об этой школе, когда педагоги в стенах школы применяли нецензурную лексику, - написала в Facebook Акмарал Омралинова, обратившись к Аружан Саин с просьбой принять меры.

В Управлении образования сообщили, что в курсе данного видео.

Управлением образования создана комиссия, которая проведет проверку, изучит все факты и доводы, после чего будет принято решение, - сообщили в пресс-службе управления.

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