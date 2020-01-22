Приостановлены лицензии еще двух крупных вузов

Сейчас идут судебные процессы по обжалованию вузами решений Комитета.

МОН РК ведет работу по мониторингу вузов в части обеспечения ими качественной подготовки специалистов. В рамках этой деятельности выявлены нарушения в двух вузах, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В Центрально-Азиатском университете и Казахстанском морском университете выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в сфере образования. Имеются случаи зачисления абитуриентов не по профилю, не набравших порогового балла ЕНТ или вовсе не имеющих сертификатов ЕНТ, а также без результатов вступительных экзаменов.

В данных университетах образовательный процесс не обеспечен полностью качественным профессорско-преподавательским составом. Как следствие, выпускники остаются невостребованными на рынке труда. По большинству направлений подготовки кадров процент трудоустройства не соответствует установленным нормам, то есть менее 50%, - сказано в сообщении министерства.

В результате, Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН принял постановления о приостановлении действия лицензий указанных вузов. Сейчас идут судебные процессы по обжалованию вузами решений Комитета.

9 января 2020 года Специализированный административный суд Шымкента принял решение о лишении лицензии (решение еще не вступило в законную силу) Регионального социально-инновационного университета.

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