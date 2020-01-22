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Британцы назвали позицию Казахстана в рейтинге демократии

На первых местах рейтинга традиционно северные государства.

Фото : Pixabay22 января 2020, 19:37

Казахстан расположился на 139 месте в рейтинге демократии, составленном британской компанией Economist Intelligence Unit, передает zakon.kz.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как электоральный процесс и плюрализм, работа правительства, политическая жизнь, политическая культура и гражданские свободы.

Первые десять строчек в рейтинге заняли Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия, Финляндия, Ирландия, Дания, Канада, Австралия и Швейцария.

Кыргызстан расположен на 101-м месте, Россия на 134-й позиции, Китай на 153-м месте, Узбекистан на 157-м месте.

Замыкают рейтинг Йемен, Саудовская Аравия, Таджикистан, Гвинея, Туркмменистан, Чад, Сирия, Центральноафриканская республика, Демократическая Республика Конго и Северная Корея.

Ранее Швейцарская компания Henley&Partners опубликовала свежий рейтинг привлекательности паспортов. Казахстан расположился на 67 месте.


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