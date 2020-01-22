Сколько получает министр труда
900 тысяч тенге.
Фото : Алматы ТВ22 января 2020, 19:57
Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов озвучил свою зарплату, передает Baigenews.kz.
Я получаю 900 тысяч тенге, - сказал министр в кулуарах заседания Совета по противодействию коррупции при партии Nur Otan.
Ранее свои заработные платы озвучили вице-министры образования и науки Рустем Бигари (640 тыс. тенге), Шолпан Каринова (600 тыс. тенге).
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