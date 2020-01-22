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Сколько получает министр труда

900 тысяч тенге.

Фото : Алматы ТВ22 января 2020, 19:57

Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов озвучил свою зарплату, передает Baigenews.kz.

Я получаю 900 тысяч тенге, - сказал министр в кулуарах заседания Совета по противодействию коррупции при партии Nur Otan.

Ранее свои заработные платы озвучили вице-министры образования и науки Рустем Бигари (640 тыс. тенге), Шолпан Каринова (600 тыс. тенге).


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