Турсынбек Кабатов бросил казахстанцам вызов

Горожанам предлагают взять инициативу в свои руки и очистить часть дворов от снега, снять это на видео и выложить в сеть с хештегом #Бізбіргеміз.

Столичная молодежь запустила в социальных сетях челлендж "Біз біргеміз" по уборке снега, передает zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Горожанам предлагают взять инициативу в свои руки и очистить часть дворов от снега, снять это на видео и выложить в сеть с хештегом #Бізбіргеміз.

Идея челленджа возникла у волонтеров после обильных снегопадов, последствия которых коммунальные службы устраняют в круглосуточном режиме. К инициативе подключились известный телеведущий, юморист Турсынбек Кабатов, журналист, телеведущий Асхат Садырбай и участники театра "Назар аудар".

Весь город, вся страна – это наш большой дом. Мы должны внести свою лепту и помочь коммунальным службам. Мы все поддержали эту инициативу. Мы бы хотели, чтобы и другие наши коллеги нас поддержали, - отметил известный телеведущий Турсынбек Кабатов.

Он передал эстафету группе "Формат", музыкально-театральному центру Айгуль Иманбаевой – "А.И" и футбольному клубу "Астана".

Акции по уборке снега волонтеры проводят на регулярной основе.

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