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Российский блогер-миллионник бросил младенца в сугроб ради хайпа

Российский блогер-миллионник бросил младенца в сугроб ради хайпа Фото: Instagram/sergey_kosenko
Блогер-миллионник Сергей Косенко бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб ради того, чтобы снять "популярное видео" для социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

Предварительно Косенко сообщил подписчикам, что собирается снимать видео с участием своего сына Лео, где ребенку будет отведена главная роль.

Примечательно, что на блогера подписаны почти семь миллионов человек, которые постоянно следят за обновлением публикаций.

"Первый полет Лео", – отметил Косенко в подписи к видео за 7 января 2024 года.

Через несколько часов он разместил ролик, который подписал следующим образом: "Повезло тебе с родителями, Лео! Никогда скучать не будешь".

Вместо ожидаемого одобрения комментаторы обрушились на Косенко с резкой критикой.

  • Я не тревожная мать, но это не поддается никакому объяснению.
  • Я даже собак своих так не кинул бы…
  • Когда ребенок родился в семье клоунов.
  • "Родить ради контента" выглядит именно так.
  • Как далеко может зайти человек ради мнимой славы…
  • В таких сугробах часто твердый снег или забор или земля.
  • Это должно быть смешно?
  • В погоне за охватами Reels многие родители не осознают, чем чреваты такие трюки с бросками ребенка.
  • Травма детства: родители-блогеры, – пишут пользователи Сети.

Мужчина поспешил оправдаться, сказав, что для съемок использовал куклу.

"Неужели кто-то поверил, что я собственного сына буду в снег бросать?!" – писал позднее блогер.

Кроме того, пользователи пообещали обратиться в опеку.

В марте 2023 года грудной ребенок известного петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого скончался от истощения в Краснодарском крае.

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