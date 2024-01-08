Российский блогер-миллионник бросил младенца в сугроб ради хайпа

Блогер-миллионник Сергей Косенко бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб ради того, чтобы снять "популярное видео" для социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

Предварительно Косенко сообщил подписчикам, что собирается снимать видео с участием своего сына Лео, где ребенку будет отведена главная роль.

Примечательно, что на блогера подписаны почти семь миллионов человек, которые постоянно следят за обновлением публикаций.

"Первый полет Лео", – отметил Косенко в подписи к видео за 7 января 2024 года.

Через несколько часов он разместил ролик, который подписал следующим образом: "Повезло тебе с родителями, Лео! Никогда скучать не будешь".

Вместо ожидаемого одобрения комментаторы обрушились на Косенко с резкой критикой.

Я не тревожная мать, но это не поддается никакому объяснению.

Я даже собак своих так не кинул бы…

Когда ребенок родился в семье клоунов.

"Родить ради контента" выглядит именно так.

Как далеко может зайти человек ради мнимой славы…

В таких сугробах часто твердый снег или забор или земля.

Это должно быть смешно?

В погоне за охватами Reels многие родители не осознают, чем чреваты такие трюки с бросками ребенка.

Травма детства: родители-блогеры, – пишут пользователи Сети.

Мужчина поспешил оправдаться, сказав, что для съемок использовал куклу.

"Неужели кто-то поверил, что я собственного сына буду в снег бросать?!" – писал позднее блогер.

Кроме того, пользователи пообещали обратиться в опеку.

В марте 2023 года грудной ребенок известного петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого скончался от истощения в Краснодарском крае.