Российский блогер-миллионник бросил младенца в сугроб ради хайпа
Предварительно Косенко сообщил подписчикам, что собирается снимать видео с участием своего сына Лео, где ребенку будет отведена главная роль.
Примечательно, что на блогера подписаны почти семь миллионов человек, которые постоянно следят за обновлением публикаций.
"Первый полет Лео", – отметил Косенко в подписи к видео за 7 января 2024 года.
Через несколько часов он разместил ролик, который подписал следующим образом: "Повезло тебе с родителями, Лео! Никогда скучать не будешь".
Вместо ожидаемого одобрения комментаторы обрушились на Косенко с резкой критикой.
- Я не тревожная мать, но это не поддается никакому объяснению.
- Я даже собак своих так не кинул бы…
- Когда ребенок родился в семье клоунов.
- "Родить ради контента" выглядит именно так.
- Как далеко может зайти человек ради мнимой славы…
- В таких сугробах часто твердый снег или забор или земля.
- Это должно быть смешно?
- В погоне за охватами Reels многие родители не осознают, чем чреваты такие трюки с бросками ребенка.
- Травма детства: родители-блогеры, – пишут пользователи Сети.
Мужчина поспешил оправдаться, сказав, что для съемок использовал куклу.
"Неужели кто-то поверил, что я собственного сына буду в снег бросать?!" – писал позднее блогер.
Кроме того, пользователи пообещали обратиться в опеку.
В марте 2023 года грудной ребенок известного петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого скончался от истощения в Краснодарском крае.