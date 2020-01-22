Россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус из Китая

Двоих пассажиров рейса "Шанхай-Петербург" госпитализировали из Пулково в инфекционную больницу Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал 360tv, передает zakon.kz.

Очевидцу удалось снять фотографии. Судя по кадрам, заболевших доставили в больницу изолированными от окружающих.

Главврач Боткинской больницы уточнил, что были госпитализированы двое граждан - России и Китая - с подозрением на ОРВИ.

У обоих пациентов повышенная температура, медики проводят обследование. Подробности будут известны позже.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что усилен санитарно-карантинный контроль на всех пропускных пунктах России. Предполагается, что возможность попадания нового коронавируса на территорию России минимизирована.

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