Четыре года полиция ищет свидетелей избиения

Расследование уголовного дела зашло в тупик.

На протяжении нескольких лет полицейские не могут распутать дело об избиении павлодарца. Мужчина, случайно оказавшийся на пути разъяренной толпы, пострадал от рук известных ему людей. Конфликт они пытались урегулировать деньгами. Но блюстители порядка продолжают утверждать: подозреваемых у них нет, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

В августе 2016 года на глазах Жанболата Оспанова группа крепких парней набросилась на сына соседей прямо во дворе его дома. Мужчина пытался разнять буйных молодчиков, и уже через несколько секунд он перестал быть просто свидетелем. Нападавшие перевели его в категорию потерпевших.

Когда разнимал, жена мне кричала с балкона, что сзади трое бегут. А я тогда не услышал, почувствовал удар, и очнулся в больнице в два часа ночи, - сказал пострадавший Жанболат Оспанов.

Со сломанной челюстью и черепно-мозговой травмой Жанболат почти месяц провел на больничной койке. И уже после выписки понял: его дело пытаются замять. Сами нападавшие предлагали Оспанову деньги в обмен на молчание, но он отказался. И все же принципиальность пострадавшего ни к чему не привела. Расследование уголовного дела зашло в тупик.

Сроки досудебного расследования прерваны в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. В ходе расследования была обеспечена полнота расследования, все лица были допрошены в качестве свидетелей. Пока на сегодняшний день установить личность и местонахождение подозреваемого лица не представилось возможным. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, - сказал замначальника следственного управления областного ДП Валентин Бримжанов.

Несмотря на затянувшееся дело, Жанболат не жалеет, что ввязался в тот конфликт. В противном случае соседского парня могли забить до смерти. А с таким грузом упущенной ответственности жить гораздо сложнее.

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