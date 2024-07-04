Памятник задавил насмерть девочку в Атырау – полиция ищет свидетелей
Фото: Instagram/police.atyrau
Следственное управление Департамента полиции Атырауской области обратилось к жителям региона с просьбой помочь в расследовании гибели несовершеннолетней в результате падения памятника, сообщает Zakon.kz.
"В целях установления точных обстоятельств происшествия, обеспечения полноты дела, лица, видевшие уголовное правонарушение, произошедшее вечером 25 июня 2024 года, и помогавшие поднять памятник, просим обратиться в следственное управление по адресу г. Атырау, проспект Абулхайрхана, №55 (кабинет №329) или по телефонам 98-22-72, +7702-741-53-95, +7747-750-95-95". Следственное управление ДП Атырауской области
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