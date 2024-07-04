Памятник задавил насмерть девочку в Атырау – полиция ищет свидетелей

Фото: Instagram/police.atyrau

Следственное управление Департамента полиции Атырауской области обратилось к жителям региона с просьбой помочь в расследовании гибели несовершеннолетней в результате падения памятника, сообщает Zakon.kz.

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