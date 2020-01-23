За вырубку краснокнижных деревьев подрядчика наказали штрафом

Судебный процесс проходил больше трех месяцев.

Четыре миллиона тенге штрафа за ситуацию, близкую к экологической катастрофе. Дело дошло до суда после вмешательства Президента страны. Подрядчик, нанятый расчищать русло реки и укреплять берег, вырубил деревья редких пород, занесенных в Красную книгу. Решением суда недовольны ни экологи, ни чиновники, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Судебный процесс проходил больше трех месяцев. Руководитель подрядной организации Нуриддин Усипов всячески пытался затянуть его, мотивировуя тем, что не знает русского языка, на котором шли заседания. Требовал перевести все уголовное дело на государственный язык. В суде он заявил, что конкурсную документацию не читал, просто расписался. Кто принес бумаги, и кто истинный хозяин компании, которую зарегистрировали на пожилого человека и выиграли тендер, неизвестно. Но итог плачевен - экологии региона нанесен серьезный ущерб. И вот окончательная точка в этом деле поставлена.

Окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 1 500 расчетных показателей на сумму 3 млн 787 тысяч 500 тенге. Установить Усипову месячный срок для исполнения наказания в виде штрафа, - сказал судья городского суда №2 Жанас Куанышев.

Напомню, скандал разразился год назад. Тогда акимат Актобе обьявил тендер на расчистку и расширение русел 8 рек региона. Один из водоемов, угрожающих затопить город во время паводков - река Бутак. Конкурс на проведение работ по очищению и расширению ее дна и укрепление берега на пятикилометровом участке выиграла компания Нуриддина Усипова. Она и уничтожила около 40 редких сортов деревьев. А вместе четыре подрядчика вырубили их более 600. Экологи забили тревогу. Тогда в дело вмешался Президент Касым-Жомарт Токаев.

В Актобе сложилась тревожная экологическая обстановка из-за непродуманныx гидрологических работ по расширению русла рек. Необходимо срочно заняться данной проблемой. Это первое поручение министру нового Министерства экологии, - сказал тогда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Новый министр Магзум Мирзагалиев оперативно откликнулся, была создана комиссия. К ее приезду чиновники пытались самостоятельно исправить ситуацию. Весной объявили субботник, и устроили показательную высадку деревьев. Местные экологи во весь голос твердили: такая мера не спасет нарушенную флору побережья восьми рек. После по итогам проверки было возбуждено несколько уголовных дел. Суд над Усиповым - один из первых процессов.

Нас не устроило решение суда. Да, они делали компенсационную высадку. Но эти расходы суд вычел из ущерба. Мы с этим не согласны, - сказал заведующий сектором отдела ЖКХ акимата Актобе Хасен Юсупов.

Всего проект по восьми рекам был оценен почти в 7 млрд тенге. Специалисты же уверены: необходимости в этих работах не было. Уже весной многие реки, которым расширили берега, не то, что грозили вселенским потопом, а просто высохли. Это значит, что региону, возможно, грозит еще одна экологическая катастрофа.

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