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США обвинили Китай в отсутствии экстренной реакции на коронавирус

Китай поделился ДНК нового вируса.

Фото : Фотодепозит23 января 2020, 06:37

Госдепартамент США утверждает, что КНР не сразу отреагировала на эпидемию коронавируса, сообщает РИА Новости.

Что касается коронавируса, думаю, что обеспокоенность внутри Китая и в международном масштабе отражает то, что мы видели в прошлом... нежелание стремительно действовать не придает международному сообществу чувства уверенности относительно того, как с этим справляются в Китае, - сказал журналистам в среду высокопоставленный представитель госдепартамента.

Он так же добавил, что США по-прежнему обеспокоены транспарентностью правительства в Китае. И судя по фактам, это происходило уже какое-то время без каких-либо однозначных заявлений властей.

Мы надеемся и поощряем и видим ободряющие сигналы того, что правительство Китая поняло серьезность ситуации, - сказал чиновник.

Он также поблагодарил Китай за то, что тот поделился ДНК нового вируса.

Мы обеспокоены, но осторожно оптимистичны, - заключил представитель госдепартамента.

Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.


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