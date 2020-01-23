США обвинили Китай в отсутствии экстренной реакции на коронавирус
Китай поделился ДНК нового вируса.
Госдепартамент США утверждает, что КНР не сразу отреагировала на эпидемию коронавируса, сообщает РИА Новости.
Что касается коронавируса, думаю, что обеспокоенность внутри Китая и в международном масштабе отражает то, что мы видели в прошлом... нежелание стремительно действовать не придает международному сообществу чувства уверенности относительно того, как с этим справляются в Китае, - сказал журналистам в среду высокопоставленный представитель госдепартамента.
Он так же добавил, что США по-прежнему обеспокоены транспарентностью правительства в Китае. И судя по фактам, это происходило уже какое-то время без каких-либо однозначных заявлений властей.
Мы надеемся и поощряем и видим ободряющие сигналы того, что правительство Китая поняло серьезность ситуации, - сказал чиновник.
Он также поблагодарил Китай за то, что тот поделился ДНК нового вируса.
Мы обеспокоены, но осторожно оптимистичны, - заключил представитель госдепартамента.
Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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