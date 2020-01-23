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В Нур-Султане и других городах отменили занятия из-за погоды

У студентов 1-2 курсов колледжей так же отменены занятия.

Фото : риа новости23 января 2020, 08:17

На севере и востоке Казахстана из-за неблагоприятных погодных условий отменяют занятия для учащихся, сообщает zakon.kz со ссылкой на Управления образования городов.

23.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов ПЕРВОЙ смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются, - сообщили в Управлении образования города Нур-Султана.

В Караганде в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия отменяются в 0-4 классах первой смены.

В остальных классах - на усмотрение родителей с учетом отдаленности школы, - сообщили в отделе образования города.

В городе Семее отменили занятия для учеников с 1 по 9 классы.

В Темиртау также были отменены уроки в школах для учащихся с 1 по 11 классы первой и второй смены.


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