В Нур-Султане из-за погоды закрыты отдельные участки дорог
За ночь в городе произошло 35 ДТП без пострадавших.
Фото : 24kz23 января 2020, 08:39
В Нур-Султане закрыты отдельные участки дороги, сообщает zakon.kz со ссылкой на ДП города Нур-Султана.
Уважаемые водители, Департамент полиции Нур-Султане предупреждает, в связи с ухудшением погодных условий закрыты отдельные участки дороги для движения транспортных средств. Полностью поднят и работает личный состав Департамента для оказания содействия населению, сообщалось в заявлении.
Так же ДП просит жителей столицы отнестись с пониманием и выполнять требования патрульных полицейских, отказаться от личного транспорта в пользу общественного, не оставлять личный транспорт на проезжей части и не создавать помехи уборочной технике.
За ночь в городе произошло 35 ДТП без пострадавших.
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