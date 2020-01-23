В Нур-Султане из-за погоды закрыты отдельные участки дорог

За ночь в городе произошло 35 ДТП без пострадавших.

В Нур-Султане закрыты отдельные участки дороги, сообщает zakon.kz со ссылкой на ДП города Нур-Султана.

Уважаемые водители, Департамент полиции Нур-Султане предупреждает, в связи с ухудшением погодных условий закрыты отдельные участки дороги для движения транспортных средств. Полностью поднят и работает личный состав Департамента для оказания содействия населению, сообщалось в заявлении.

Так же ДП просит жителей столицы отнестись с пониманием и выполнять требования патрульных полицейских, отказаться от личного транспорта в пользу общественного, не оставлять личный транспорт на проезжей части и не создавать помехи уборочной технике.

За ночь в городе произошло 35 ДТП без пострадавших.

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