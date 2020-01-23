Дарига Назарбаева предложила сократить дублирующие функции квазигосударственных компаний

В рамках подготовки к парламентским слушаниям в Сенате проходит серия встреч с представителями сельскохозяйственной отрасли.

Сегодня председатель Сената Дарига Назарбаева встретилась с представителями Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "Qazindustry", АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", АО "Центр развития торговой политики "QаzTrade", АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport", Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", ТОО "Внешнеторговая палата Казахстана", сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своей речи вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Азамат Аскарулы доложил, что за 11 месяцев прошлого года страновой экспорт товаров снизился на 4,7%, экспорт сельхозтоваров вырос на 7,1%, при этом произошел спад экспорта обработанных товаров на 4,1%. Снижение показателей экспорта объясняется падением экспортных мировых цен на продовольственные товары, добавил А. Аскарулы.

Вопрос импортозамещения поставлен во главу угла. В программе "Экономика простых вещей" выделены средства на замещение импорта, чтобы мы обеспечивали себя товарами первой необходимости, такими как пищевая промышленность, мебельная промышленность, - отметил вице-министр.

В свою очередь спикер Сената подчеркнула, что фермерские союзы не согласны с такой статистикой.

Очень сложно нашей продукции попасть на наши же собственные прилавки. Крупные торговые центры ставят производителей в кабальные условия. Посредники делают по 200-300% наценку. Получается, что невыгодно на отечественный рынок выставлять продукцию. Должна быть политика регулирования торговой наценки, особенно на розницу. Хотя бы на товары первой необходимости, исходя из которых мы считаем прожиточный минимум, - сказала Д.Назарбаева.

Продолжая тему продовольственной безопасности, Дарига Назарбаева отдельно обратила внимание на растущие цены продуктов питания.

Население беспокоит, что цены растут на продукты первой необходимости, на картофель, на гречку. Почему столько делаем, субсидируем, вкладываем, разные программы, дорожные карты у нас есть, ситуация не улучшается. Получается, что рост цен съедает все те меры государственной поддержки, которые оказываются социально уязвимым слоям населения, - сказала спикер Сената.

По словам Председателя Сената, существует целый ряд апробированных механизмов по регулированию экспортной политики. Например, применить зеркальные меры в отношении стран-импортеров, ужесточить меры контроля качества ввозимой продукции. При этом, с другой стороны, для развития и удешевления экспорта разработать программу по оптимизации логистики продукции АПК, с возможностью активного подключения частных компаний.

Вопрос по разным названиям продукции в статистических данных и разным пониманием отдельно взятых пунктов в различных госорганах поднял сенатор Али Бектаев. "В свою очередь такие данные вводят в заблуждение государственные органы", - отметил сенатор и призвал привести эту систему в порядок.

Во время мероприятия с докладом выступил председатель правления АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" Канат Караулов. Он назвал проблемой количественно-качественной сохранности зерна на хлебоприемных предприятиях, связанной с недобросовестностью владельцев, хищением, а также отсутствием государственного контроля. В качестве решения вопросов К. Караулов предложил развивать электронные зерновые расписки в части автоматизации процессов учета приемки и отгрузки зерна на ХПП; передать в Продкорпорацию хлебоприемники, находящихся в залоге у Фонда проблемных кредитов; периодически проверять фактическое наличие и качество зерна у участников рынка и соответствие его отчетным данным.

Продолжая тему сельхозпроизводства, участники мероприятия рассказали о недоступности кредитных ресурсов для хозяйствующих субъектов. По оценке представителей отрасли, банки второго уровня относят сельскохозяйственный сектор к категории с высоким уровнем рисков, характеризуемый низким уровнем ликвидности и отсутствием залоговой базы, что уменьшает размер выдаваемых гарантий.

Одним из наболевших вопросов предпринимателей, по словам первого заместителя председателя правления "Атамекен" Эльдара Жумагазиева, остается возврат НДС при экспорте продукции, который не решается уже на протяжении многих лет.

Мукомолы Казахстана постоянно сталкиваются с проблемой возврата НДС налоговыми органами. В связи с чем возникает необходимость пересмотра процедуры возврата НДС при экспорте путем упрощенного механизма для экспортеров, - добавил Э. Жумагазиев.

Также глава Национальной палаты предпринимателей указал на высокие тарифы при транзите зерна и муки через другие страны. Улучшить ситуацию, считает Э. Жумагазиев, могло бы обеспечение благоприятных тарифных условий в транзитных странах для казахстанских экспортеров зерна и муки при перевозке железнодорожным транспортом.

Завершая встречу, Дарига Назарбаева отдельно остановилась на проблеме дублирования функций ключевых институтов, ответственных за развитие несырьевого экспорта.

Кто занимается анализом оценки эффективности деятельности этих организаций? И почему бы уже сегодня не создать "единое окно" для тех, кто заинтересован в экспорте? Через "одно окно" я пришла со своей мукой или картошкой, получила всю необходимую информацию, консультационную поддержку, субсидии, которые мне положены, и пошла работать, - сказала Д. Назарбаева.

По итогам мероприятия глава верхней палаты Парламента поручила Комитету по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий изучить затронутые участниками встречи проблемные темы и подготовить их к обсуждению на парламентских слушаниях.

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