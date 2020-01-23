34-летний Роналду вспомнил молодость и выдал невероятный гол

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Ювентуса".

Звездный португалец Криштиану Роналду забил гроссмейстерский гол за свой "Ювентус", "рванув" к воротам, прямо как в молодости, передает zakon.kz.

Случилось это в матче Кубка Италии между "Ювентусом" и столичной "Ромой". Футболисты туринского клуба уже в первом тайме забили 3 безответных мяча в ворота соперника. Открыл счет как раз Криштиану Роналду, который вспомнил молодость- резво "рванул" в штрафную с левого фланга и пробил точно в дальний угол.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Ювентуса", благодаря этой победе команда Маурицио Сарри вышла в полуфинал турнира.

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