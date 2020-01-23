Фигуристка рассказала, как впервые разделась на публике

В 2018 году фигуристка в показательных выступлениях продемонстрировала почти стриптиз, сняв с себя немало одежды под песню "Toxic" Бритни Спирс.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева любит баловать болельщиков сексуальными номерами на показательных выступлениях. Еще свежи воспоминания от ее образа дерзкой саксофонистки из военного оркестра, показанного в конце 2019 года в Гала-шоу чемпионата России. В интервью изданию Stories спортсменка рассказала, когда впервые решилась раздеться публично на льду, передает zakon.kz.

В 2018 году фигуристка в показательных выступлениях продемонстрировала почти стриптиз, сняв с себя немало одежды под песню "Toxic" Бритни Спирс.

- Идея пришла нам с другом, который был когда-то моим менеджером. Но у меня консервативный тренер, он не воспринимает такую музыку. В итоге я его уговорила, и эту фишку с раздеванием предложил уже сам Алексей Николаевич. Постановщиком была мой хореограф Татьяна Николаевна Прокофьева. Номер получился очень крутой, он взорвал интернет, рассказала изданию Туктамышева.

Процесс раздевания получился действительно сексуальным, но фигуристка отметила, что уже привыкла к таким вещам.

- Поначалу было небольшое волнение. Но когда ты выходишь на лед, то понимаешь, что это все актерство. Первый раз было, конечно, боязно. Это такой вызов зрителям и самой себе, - поделилась Елизавета.

При этом она добавила, что ее парень, фигурист Андлрей Лазукин поддерживает ее в желании экспериментировать и никогда ничего не запрещает ей.

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