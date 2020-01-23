Более 300 фактов коррупции выявлено в Акмолинской области

Антикоррупционная служба отчиталась перед населением.

В Кокшетау прошла отчетная встреча по итогам работы за 2019 год руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области Мурата Тюлеубаева. В рамках встречи также выступили руководители проектного офиса "Ақмола – адалдық алаңы", региональных Специальной мониторинговой группы и Информационно-просветительского штаба, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

В ходе встречи Мурат Тюлеубаев рассказал о реализованных мероприятиях в сфере профилактики и предупреждения коррупции и проведенной работе оперативно-следственного блока Департамента за отчетный период.

В частности, проведено 3088 мероприятий информационно-разъяснительного характера с освещением в СМИ, куда были вовлечены как госслужащие, так и общественность.

Функционируют проекты, направленные на противодействие коррупции: "Ақмола – адалдық алаңы", "Защита бизнеса и инвесторов", "Саналы ұрпақ" и другие. На постоянной основе проводится анализ коррупционных рисков, антикоррупционный мониторинг. Стоит отметить, что все инициативы Антикоррупционной службы реализуются через призму таких ценностей как справедливость, доверие и добропорядочность.

Что касается уголовной практики, Антикоррупционной службой области зарегистрировано 166 уголовных правонарушений, из них 142 — по коррупционным фактам. Основную массу преступлений составляют факты хищений, которых зарегистрировано - 82, и взяточничества, количество которых составляет 65. За совершение коррупционных преступлений привлечено 99 лиц. Пресечено 7 фактов системной коррупции, установлено 20 фактов неправомерного вмешательства в деятельность МСБ со стороны госорганов. В рамках сопровождения реализации госпрограмм зарегистрировано 16 коррупционных преступлений. Выявлено свыше 60 фактов бытовой коррупции, - отметил в своем докладе Мурат Тюлеубаев.

Также с докладом о принятых мерах по искоренению бытовой коррупции, формированию антикоррупционной культуры и хода реализации антикоррупционной политики государства выступили руководитель проектного офиса "Ақмола – адалдық алаңы" Самира Тайтенова и председатель региональной Специальной мониторинговой группы Владислав Шуль.

Подводя итоги отчетной встречи, глава регионального антикоррупционного ведомства сказал, что Департаментом в тесном взаимодействии с обществом и дальше будут приниматься все необходимые меры по снижению коррупции в регионе.

Призываю каждого проявлять активную гражданскую позицию по созданию нулевой терпимости к коррупции. Ведь только совместными усилиями мы сможем искоренить коррупцию во благо нашего всеобщего процветания, - подчеркнул Мурат Тюлеубаев.

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