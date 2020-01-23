Казахстанцы все реже пользуются услугами обменных пунктов

По итогам 2019 года объем продажи на наличном валютном рынке составил 5,9 трлн тг.

К январю 2020 года на территории Казахстана функционировало 2,6 тыс. обменных пунктов — на 2,5% меньше, чем годом ранее, и на 0,9% меньше, чем месяц назад, передает zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Из них основную долю формируют обменные пункты банков и АО "Казпочта" — 71,6% (1 888 тыс.), а на небанковские обменные пункты приходится 28,4% (749 обменных пунктов уполномоченных организаций).

По итогам 2019 года объем продажи на наличном валютном рынке составил 5,9 трлн тг. По итогам 2019 года продажи наличной иностранной валюты банковскими обменными пунктами составили 3,6 трлн тенге, у небанковских обменных пунктов продажи составили 2,3 трлн тенге. Доля уполномоченных банков — 60,4%, а доля уполномоченных организаций в указанном объеме составила 39,6%.

В последние годы прослеживается тенденция на сокращение количества обменных пунктов как у банков, так и среди уполномоченных организаций. Это связано с процессом цифровизации и перманентным внедрением новых технологий в банковском секторе, что позволяет проводить операции по обмену валюты онлайн. Кроме того, казахстанцы предпочитают размещать сбережения на банковских депозитах, в основном в национальной валюте. Банковские ставки вознаграждения по срочным депозитам в январе–феврале 2020 года — 11,9% (до 24 месяцев), по сберегательным депозитам — 14,5% (до 24 месяцев).

Бурное развитие FinTech-направления изменило привычные механизмы взаимодействия с финансовыми инструментами в Казахстане, в том числе в сегменте обмена валют. Люди предпочитают расплачиваться карточками за рубежом либо конвертировать валюты в банковских приложениях вместо того, чтобы тратить время на поиск ближайшего обменного пункта. Подобные перемены выгодны, в первую очередь, физическим лицам и корпоративному сектору.

Проведение тех или иных онлайн-операций возможно через текущие счета, открытые в банках. В последние годы прослеживается значительный рост средств на текущих счетах в БВУ РК, что говорит о потенциальном увеличении спроса для осуществления онлайн (безналичных) операций. В целом за последние пять лет общая сумма денежных средств, находящихся на счетах как юридических лиц, так и физических, увеличилась на 74,3%.

Согласно официальным данным, в конце ноября 2019 года на счетах казахстанцев размещено более 1,1 трлн тг — на 25,2% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Тем временем сумма денежных средств на счетах юридических лиц составила 3,8 трлн тг. Основная часть средств на текущих счетах бизнеса хранится в иностранной валюте — 1,9 трлн тг, или 51,7% от общей суммы (годом ранее — 2,5 трлн тг, или 60,3%). Соответственно, доля средств на текущих счетах юрлиц в национальной валюте составила 48,3%, или 1,8 трлн тг (годом ранее — 39,7%, или 1,6 трлн тг).

В настоящее время множество банков Казахстана предоставляют клиентам — физическим лицам — возможность проведения конвертации валют между своими банковскими счетами посредством банковских информационных систем (интернет-банкинг / мобильные приложения).

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