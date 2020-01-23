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19 человек за минувшую ночь спасли из снежных заносов в Нур-Султане

Бизнес-структурам, организациям, в том числе строительным организациям воздержаться от высотных работ и ввести укороченный рабочий день.

Фото : Zakon.kz23 января 2020, 11:27

Начальник ДЧС города Нур-Султан Бауыржан Сыздыков рассказал о предпринимаемых мерах в связи с сильным бураном в столице Казахстана, передает zakon.kz.

По его словам, сейчас в главном городе страны закрыты все трассы, кроме Коргалжинской трассы.

- Только за ночь из снежных заносов спасено 19 человек, с начала года спасено 62 человека. На сегодняшний день работают все спецслужбы, коммунальные службы, задействовано свыше 2 тыс. человек, 1200 единиц специальной техники, в том числе 70 единиц техники и 130 спасателей по линии ДЧС, - сказал Бауыржан Сыздыков.

За период с начала года акиматом города вывезено снега свыше 2,1 млн кубометров снега.

- В ноябре и декабре 2019 года, а также в январе 2020 года выпало снега в 2 раза выше нормы, снега очень много, - добавил глава ДЧС столицы.

В связи с закрытием дороги власти рекомендуют всем жителям столицы воздержаться от выезда на дальние расстояния. Если же оказались в дороге и попали в снежный занос, необходимо вызывать спасателей по номерам 112, 109, 101 или 102.

Бизнес-структурам, организациям, в том числе строительным организациям воздержаться от высотных работ и ввести укороченный рабочий день.

По решению управления образования все занятия с 0 по 11 класс отменены, в колледжах занятия отменены.


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