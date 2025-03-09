20 человек спасли из снежного плена минувшей ночью в Казахстане
Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС в ночь на 9 марта 2025 года оказали помощь 20 людям, которые оказались заблокированы из-за снегопадов на загородных трассах в разных регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Пассажиров и водителей спасали в Улытау, Актюбинской и Карагандинской областях.
"Среди спасенных – дети, пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе МЧС.
В министерстве просят водителей следить за штормовыми предупреждениями и избегать поездок в непогоду.
Ранее синоптики сообщили, что в Астане, Алматы, Шымкенте и 16 областях Казахстана на 9 марта объявили штормовое предупреждение.
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