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Происшествия

20 человек спасли из снежного плена минувшей ночью в Казахстане

машина застряла в снегу, МЧС РК, , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 10:13 Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС в ночь на 9 марта 2025 года оказали помощь 20 людям, которые оказались заблокированы из-за снегопадов на загородных трассах в разных регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Пассажиров и водителей спасали в Улытау, Актюбинской и Карагандинской областях.

"Среди спасенных – дети, пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе МЧС.

В министерстве просят водителей следить за штормовыми предупреждениями и избегать поездок в непогоду.

Ранее синоптики сообщили, что в Астане, Алматы, Шымкенте и 16 областях Казахстана на 9 марта объявили штормовое предупреждение.

Андрей Дюсупов
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