Почему владельцам авто с армянскими номерами не следует жаловаться на их запрет

Автомобили, зарегистрированные в Армении, изначально были ввезены в Казахстан в нарушение Договора ЕАЭС о присоединении к союзу Республики Армения.

Мнением о том, как в Казахстан в свое время массово ввозились авто из Армении и Кыргызстана, и почему их пребывание здесь незаконно, поделился автоблогер Диаз Абылкасов (Diaz Abylkasov), опубликовав соответствующий пост на своей странице в facebook, сообщает zakon.kz.

Как пишет автор поста, нынешний сыр-бор по поводу незарегистрированных в Казахстане авто на номерах стран-членов Таможенного союза, массово завезенных в нашу республику гражданами для личного пользования, во многом касается машин из Армении, а также Кыргыстана. Именно их приобретали в собственность (соответственно, по закону их надо зарегистрировать в РК или вывезти из страны), в то время как в России машины приобретали в основном по доверенности (в этом случае можно ездить в РК до года, а потом вывозить машину на 30 дней).

- Сейчас слышу от многих сограждан возгласы о якобы незаконном притеснении владельцев таких авто со стороны государства и попирании святого права на частную собственность... Господа, о чем вы говорите?! Я уже молчу, что вас никто не заставлял там покупать эти машины, а незнание законов не освобождает от ответственности... Прежде чем возмущаться и чего-то требовать, разберитесь сначала в правомерности своих действий. Не нарушили ли вы правила миграции, например? – задается вопросом Диаз Абылкасов.

Далее он поясняет, что для приобретения в собственность автомобилей, зарегистрированных в Армении (на армянских номерах), согласно законодательству Республики Армения (РА) нужно иметь постоянный вид на жительство в этой стране.

А для его получения иностранцами (например, гражданами Казахстана) есть ряд требований:

• доказательство наличия в РА близких родственников (родители, супруг/супруга, брат, сестра, дети, бабушка, дедушка, внук)

• наличие квартиры и средств существования в РА

• до представления в законном порядке заявления о получении постоянного вида на жительство заявитель минимум 3 года проживал в РА

• занимается предпринимательской деятельностью в РА

• армянин по национальности

Я не думаю, что все десятки тысяч казахстанцев, которые купили машины на армянских номерах, являются армянами по национальности, имеют родственников в Армении, жили там 3 года или вели бизнес... Остается одна лазейка - наличие жилплощади в РА. Понятно, что никаких квартир в Армении ради покупки машины по бросовой цене наши самые "продвинутые" сограждане не приобретали. Более того, многие даже не ездили в Армению! Как же они тогда купили эти машины? Это предстоит выяснить специально созданной комиссии. А пока напрашивается предположение о содействии различных нечистых на руку контор, которые оформляли гражданам Казахстана фиктивные/временные прописки в Армении и брали на себя все "лишние" хлопоты. Клиентам это было очень удобно и выгодно. И плевать, что "немного" незаконно. Так кто в итоге что нарушил? Кому теперь надо возмущаться? А кому расхлебывать последствия своих собственных безалаберных действий в погоне за дешевой машиной? – подытожил Диаз Абылкасов.

Он дополнил, что ранее на одном из отечественных информационных порталов был опубликован материал, где указано, что автомобили на армянских номерах ввезены в Казахстан в нарушение Договора ЕАЭС о присоединении к союзу Республики Армения. Машины, ввезенные в Армению в льготный период (что и сделало их такими дешевыми) для личного пользования (а не для перепродажи) могут временно ввозиться на территорию других стран - членов ЕАЭС только лицами, постоянно проживающими в Республике Армения. Ввоз и использование таких авто иными лицами, а также их отчуждение и передача в пользование (например, по доверенности) допускаются только при условии их таможенного декларирования и уплаты пошлин. То же самое, кстати, касается и кыргызских авто.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!