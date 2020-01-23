Депутаты предлагают вернуть сдачу экзаменов на права в районные ЦОНы

Несмотря на реализацию программы "Цифровой Казахстан", внедрение электронных услуг, в некоторых случаях, сопровождается созданием препятствий и проблем, особенно для сельских жителей.

Почему экзамен по практическому вождению на автоматизированном автодроме принимают только в областных центрах? – соответствующий депутатский запрос фракции "Ак жол" в адрес премьер-министра Аскара Мамина зачитал Кенес Абсатиров, передает zakon.kz.

Он отметил, что несмотря на реализацию программы "Цифровой Казахстан", внедрение электронных услуг, в некоторых случаях, сопровождается созданием препятствий и проблем, особенно для сельских жителей.

- К примеру, открытие СпецЦОНов в регионах страны позволило сократить время оказания этих услуг в среднем до 2 часов. В то же время из-за ликвидации с 1 июля прошлого года регистрационно-экзаменационных подразделений МВД и передачи функций по проведению экзаменов на получение водительского удостоверения этим центрам, жители сел, райцентров и городов районного значения теперь вынуждены затрачивать больше времени и средств для получения этой услуги в областных центрах, - отметил депутат.

По его словам, это происходит даже при наличии в районе автодрома и транспортных средств, соответствующих установленным нормативным требованиям. Такие автодромы, принадлежащие частным предпринимателям, но их услуги настойчиво отвергаются госорганами.

- Теперь, чтобы сдать экзамен по практическому вождению на автоматизированном автодроме, граждане вынуждены ехать за сотни километров в областной центр. При этом Правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений (приказ МВД РК № 862 от 2 декабря 2014 года) допускают возможность сдачи практического экзамена на неавтоматизированных автодромах и на транспортных средствах, не оборудованных специализированными устройствами автоматического считывания результатов вождения, - сказал Кенес Абсатиров.

Но, как указывает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, продолжил он, в ответе на наши обращения, МВД не хочет исполнять им же принятый нормативный акт со ссылкой на возможные коррупционные риски.

- Между тем, надо отметить, что при скоплении людей и создающихся очередях в областных СпецЦОНах условий для коррупции появляется гораздо больше.

В то же время, Госкорпорация "Правительство для граждан" совместно с местными исполнительными органами планируют строительство 12 СпецЦОНов с автодромами даже в тех районах, где уже есть действующие частные автодромы. То есть, госорганы вновь выступают недобросовестным конкурентом частному бизнесу, выдавливая его из рынка, - заметил акжоловец.

Между тем, в той же России, отметил депутат, уже в текущем году намерены вернуться к практике приема экзамена по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения, что гораздо эффективнее с точки зрения практического применения навыков вождения в реальном алгоритме.

В связи с чем депутаты фракции предлагают премьеру принять меры по организации в районных отделениях ЦОНов мест для сдачи теоретического экзамена на знание правил дорожного движения; в районах, имеющих автодромы, соответствующие установленным нормативным требованиям, обеспечить принятие практического экзамена по вождению; а также рассмотреть возможность внедрения практического экзамена по вождению в условиях дорожного движения.

А в случаях создания автоматизированных автодромов, частным автодромам, существующим в данном регионе, предоставить возможность дооснащения их объектов необходимым оборудованием на условиях ГЧП.

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