Казахстанцам напомнили о замене водительских прав без посещения ЦОНа

Жители Казахстана могут заменить водительское удостоверение онлайн в мобильном приложении eGov Mobile. Эта удобная услуга доступна в случае истечения срока действия документа, его утери, кражи или изменения паспортных данных, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить ключевую особенность услуги: возможность использовать фотографию из ранее выданного удостоверения личности или паспорта.

Главное условие – документ с фотографией должен быть выпущен не более трех лет назад.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги";

выбрать из списка раздел "Вождение и транспорт" и услугу "Выдача водительских удостоверений";

выбрать ЦОН для получения готового документа;

указать причину замены водительского удостоверения и загрузить фото;

загрузить образец подписи и указать контактный телефон;

оплатить государственную пошлину (4 915 тенге);

подписать заявку с помощью Face/Touch ID;

результат оказания услуги будет доступен в разделе "Уведомления".

Затем, как уточнили специалисты АО "Национальные информационные технологии" ("НИТ"), после одобрения заявки водительское удостоверение можно забрать в выбранном ЦОНе, предъявив удостоверение личности и действующее водительское удостоверение.

До момента получения нового документа старый остается действительным (если срок его действия не истек).

Услуга также доступна на портале eGov.kz.

Материал по теме Восстановление водительских прав после лишения: все, что нужно знать казахстанцам

Интересно, что 13 марта 2025 года депутат Марат Кожаев предложил ввести государственный контроль за учебными организациями по подготовке водителей. Сенатор считает, что надо обновить учебные программы автошкол, сделав акцент на безопасность и культуру поведения на дороге, а также пересмотреть порядок сдачи экзаменов и получения водительского удостоверения, включая введение испытательного срока для новых водителей.