#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
489.15
533.47
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
489.15
533.47
5.64
Общество

Казахстанцам напомнили о замене водительских прав без посещения ЦОНа

Водительское удостоверение, водительские права, техпаспорт, удостоверение личности, водитель, вождение, уроки вождения, автошкола , фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 12:55 Фото: Zakon.kz
Жители Казахстана могут заменить водительское удостоверение онлайн в мобильном приложении eGov Mobile. Эта удобная услуга доступна в случае истечения срока действия документа, его утери, кражи или изменения паспортных данных, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить ключевую особенность услуги: возможность использовать фотографию из ранее выданного удостоверения личности или паспорта.

Главное условие – документ с фотографией должен быть выпущен не более трех лет назад.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

  • авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги";
  • выбрать из списка раздел "Вождение и транспорт" и услугу "Выдача водительских удостоверений";
  • выбрать ЦОН для получения готового документа;
  • указать причину замены водительского удостоверения и загрузить фото;
  • загрузить образец подписи и указать контактный телефон;
  • оплатить государственную пошлину (4 915 тенге);
  • подписать заявку с помощью Face/Touch ID;
  • результат оказания услуги будет доступен в разделе "Уведомления".

Затем, как уточнили специалисты АО "Национальные информационные технологии" ("НИТ"), после одобрения заявки водительское удостоверение можно забрать в выбранном ЦОНе, предъявив удостоверение личности и действующее водительское удостоверение.

До момента получения нового документа старый остается действительным (если срок его действия не истек).

Услуга также доступна на портале eGov.kz.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 12:55
Восстановление водительских прав после лишения: все, что нужно знать казахстанцам
, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 12:55

Интересно, что 13 марта 2025 года депутат Марат Кожаев предложил ввести государственный контроль за учебными организациями по подготовке водителей. Сенатор считает, что надо обновить учебные программы автошкол, сделав акцент на безопасность и культуру поведения на дороге, а также пересмотреть порядок сдачи экзаменов и получения водительского удостоверения, включая введение испытательного срока для новых водителей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Почему сахарные заводы в Казахстане не смогли переработать урожай свеклы
Общество
13:05, Сегодня
Почему сахарные заводы в Казахстане не смогли переработать урожай свеклы
Сенатор заявил о теневом кладбищенском бизнесе и предложил отказаться от передачи его в частный сектор
Общество
12:16, Сегодня
Сенатор заявил о теневом кладбищенском бизнесе и предложил отказаться от передачи его в частный сектор
Усилить госконтроль за автошколами предложил депутат
Общество
11:58, Сегодня
Усилить госконтроль за автошколами предложил депутат
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: