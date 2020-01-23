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Заметаемый снегом капитан записал обращение с трассы Темиртау - Нур-Султан

Капитан Буланбаев, который с трудом может открыть глаза из-за метели, просит водителей отказаться от поездок ради их же собственной безопасности.

Фото : кадр видео23 января 2020, 12:52

Заместитель Управления полиции города Темиртау обратился к водителям. Примечательно, что сделал он это с трассы, которая в настоящее время заметена снегом, передает zakon.kz.

Посмотрите, как мерзнет замкомандира батальона Управления полиции Темиртау, капитан Буланбаев. И подумайте, стоит ли выезжать на трассы? Стоит ли хитростью объезжать блок-посты? Капитан стоит на трассе и каждому, кто истерит, объясняет, что видимость на трассах нулевая. Капитан призывает граждан не выезжать за пределы городов, - сказано в описании к видео, размещенном в паблике patriotkaragandy.

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Посмотрите, как мерзнет замкомандира батальона Управления полиции Темиртау, капитан Буланбаев. И подумайте, стоит ли выезжать на трассы? Стоит ли хитростью объезжать блок-посты? - Капитан стоит на трассе и каждому, кто истерит, объясняет, что видимость на трассах нулевая. Капитан призывает граждан не выезжать за пределы городов. --------- @patriotkaragandy

Публикация от Патриот Караганды (@patriotkaragandy) 22 Янв 2020 в 10:27 PST

Капитан Буланбаев, который с трудом может открыть глаза из-за метели, просит водителей отказаться от поездок ради их же собственной безопасности.

Уважаемые граждане! Заместитель Управления полиции города Темиртау, капитан Буланбаев. Прошу вас воздержаться от выезда за черту города, от поездок, в связи с погодными условиями. Видимость нулевая - трасса Алматы - Екатеринбург, направление Темиртау - Нур-Султан. Просим водителей воздержаться от поездок в связи с погодными условиями в целях вашей же безопасности.

По данным "КазАвтожола", из-за плохих погодных условий в стране закрыто 49 участков дорог, в том числе Нур-Султан - Кабанбай батыр - Киевка - Темиртау, км 51-102.


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