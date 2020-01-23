США пригрозили новому главе "Кудс" судьбой Сулеймани

Если Каани продолжит убивать американцев, его ждет такая же судьба.

Нового командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эсмаила Каани ждет судьба его предшественника генерала Касема Сулеймани, если он будет убивать американцев, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в интервью газете Asharq Al-Awsat, передает РИА Новости.

Если Каани продолжит убивать американцев, его ждет такая же судьба. Президент Трамп несколько лет назад объяснил, что любая атака на американцев или интересы США получит решительный ответ, это президент и продемонстрировал (в день убийства Сулеймани – ред.), - заявил Хук.

Спецпредставитель США по Ирану также добавил, что США продолжат поддерживать иранский народ, и отметил, что обычные иранцы страдают из-за существующего в стране режима.

США 3 января провели операцию по убийству Сулеймани в Ираке, в ответ Иран нанес удары по иракским базам, где размещены военные США. Администрация объяснила убийство Сулеймани тем, что тот готовил "неминуемые" атаки на посольства США. Президент Дональд Трамп заявлял, что речь идет о четырех конкретных посольствах в неназванных странах, хотя глава Пентагона Марк Эспер эти заявления президента не подтвердил.

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