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Грузовик снес легковушку на Капчагайской трассе

Бригадой скорой помощи водитель легковушки доставлен в больницу.

Фото : zakon.kz23 января 2020, 17:15

В Алматинской области произошло ДТП с участием грузовика DAF и легкового автомобиля Toyota Carina, сообщает корреспондент zakon.kz.

Дорожная авария произошла на 43 километре Капчагайской трассы.

По словам водителя грузовика DAF, он ехал со стороны Капшагая в сторону Алматы, а перед ним двигался автомобиль Toyota Carina. В какой-то момент движение "легковушки" замедлилось, а потом ее водитель, видимо, решив прижаться к обочине, но, не включив сигнал к повороту, резко снизил скорость.

Водитель грузовика в этот момент немного отвлекся, а когда посмотрел на дорогу, то увидел Toyota Carina прямо перед собой. Мужчина попытался применить экстренное торможение, но было уже поздно. Тяжелый грузовик врезался в иномарку сзади.

От удара Toyota Carina отбросило и развернуло на дороге, а тяжелая фура по инерции проехала дальше, и остановилась лишь через несколько метров.

Водитель грузовика сразу подбежал к поврежденной Toyota Carina, и помог водителю выбраться из салона авто. Тот находился в сознании, но ему все же вызвали скорую помощь.

Медики осмотрели мужчину и решили доставить его в больницу для более детального осмотра и обследования.


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