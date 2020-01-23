Грузовик снес легковушку на Капчагайской трассе
Бригадой скорой помощи водитель легковушки доставлен в больницу.
Фото : zakon.kz23 января 2020, 17:15
В Алматинской области произошло ДТП с участием грузовика DAF и легкового автомобиля Toyota Carina, сообщает корреспондент zakon.kz.
Дорожная авария произошла на 43 километре Капчагайской трассы.
По словам водителя грузовика DAF, он ехал со стороны Капшагая в сторону Алматы, а перед ним двигался автомобиль Toyota Carina. В какой-то момент движение "легковушки" замедлилось, а потом ее водитель, видимо, решив прижаться к обочине, но, не включив сигнал к повороту, резко снизил скорость.
Водитель грузовика в этот момент немного отвлекся, а когда посмотрел на дорогу, то увидел Toyota Carina прямо перед собой. Мужчина попытался применить экстренное торможение, но было уже поздно. Тяжелый грузовик врезался в иномарку сзади.
От удара Toyota Carina отбросило и развернуло на дороге, а тяжелая фура по инерции проехала дальше, и остановилась лишь через несколько метров.
Водитель грузовика сразу подбежал к поврежденной Toyota Carina, и помог водителю выбраться из салона авто. Тот находился в сознании, но ему все же вызвали скорую помощь.
Медики осмотрели мужчину и решили доставить его в больницу для более детального осмотра и обследования.
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