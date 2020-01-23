Учителя без знаний. Что делать?

Более половины из почти 70 тысяч протестированных казахстанских педагогов не смогли сдать экзамены на знание собственного предмета.

Результаты проведенного полтора месяца назад Национального квалификационного тестирования работников школ шокировали многих. Впрочем, знание проблемы – это уже ключ к ее решению, передает zakon.kz.



"Договориться" и купить больше нельзя



Открытие во всех регионах Казахстана независимых центров тестирования было принципиальным решением нового руководства Министерства образования и науки. Цель – избавление от многолетней коррупции при оценивании знаний и компетенций педагогических кадров, а главное – получение реальных, а не дутых, данных о существующих пробелах в образовании учителей. Без этого, хотя и болезненного, но необходимого шага трудно было бы говорить о решении накопившихся проблем казахстанской школы.



Основная проблема, на которую указывали и родители школьников, и директора, и сами педагоги, заключалась в вопиющем несоответствии тех амбициозных задач, которые были поставлены перед отечественной школой, с качеством ее профессиональных ресурсов.

Прежний министр образования Ерлан Сагадиев, помнится, всерьез обещал, что все школы уже в 2020 году начнут преподавание ряда предметов на английском языке. Сегодня в МОН есть понимание, что такие планы было, как минимум, преждевременными при нынешнем уровне подготовки специалистов. Оказалось, что и Сагадиев, и другие "оптимисты" из прежней команды МОН руководствовались, мягко говоря, не самыми точными данными. Им сообщали, что педагогические коллективы полностью готовы к инновациям. Им показывали не вполне объективную отчетность о качестве знаний и подготовки кадров. На самом деле именно оценивание самих специалистов школьной сферы было одной из коренных проблем системы. Кстати, нашумевшее привлечение руководителя Национального центра тестирования при Министерстве образования и науки РК к уголовной ответственности в мае минувшего года знающие проблему люди связывают именно с этой проблемой.



Однако теперь она решена кардинально.





В октябре министерство подписало договор государственно-частного партнерства на десять лет по проекту "Региональный центр тестирования и педагогической компетенции". А уже в ноябре совместно с международной компанией U-Future было проведено независимое электронное "Национальное квалификационное тестирование", которое собственно и вскрыло реальную картину подготовки кадров в школьной системе.

"Картина маслом"

Были протестированы 73 718 педагогов. 56 процентов из них (свыше 44,5 тысячи человек) не подтвердили квалификационных требований в рамках теста "U-Study". Показательно, что аналогичный "бумажный" тест, проведенный годом ранее Национальным центром тестирования, давал совершенно иные результаты. Общее количество не сдавших экзамен тогда тоже было значительным – 36,2 %.

Как отмечает генеральный директор, член совета директоров АО "Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации" МОН РК Олжас Куспеков, внедрение новой системы вскрыло значительные коррупционные риски в прежней методике мониторинга знаний учителей, которую применял Национальный центр тестирования. Теперь процесс полностью прозрачен (все фиксируется камерами), а результат – мгновенный и выдается компьютером, а не комиссией через 1-2 дня. В рамках оценки полностью исключен человеческий фактор.





– Ухудшение показателей по сравнению с прошлым годом объясняется просто: это связано с чистотой проведения теста, – комментирует Олжас Куспеков. – Ранее коррупционные риски при тестировании работников школ имели место везде, особенно в регионах. В частности – возможность купить ответы, "договориться" с членами комиссии. Международная система тестирования работников, внедренная в рамках проекта U-Study, имеет ряд неоспоримых преимуществ: мгновенное получение результатов, экономия времени, возможность апелляции на месте. Купить ответы невозможно, как и заранее знать варианты заданий: в памяти системы десятки вариантов, а их комбинации генерируются случайным образом. Ответы также проверяются компьютером мгновенно, а видеокамера, установленная над каждым тестируемым, фиксирует любые запрещенные действия, например шпаргалки. Апелляция в случае несогласия также подается и рассматривается мгновенно. Немаловажным плюсом стала и экономия средств: только в ходе пилотного НКТ было сэкономлено 170 миллионов тенге, а за все 10 лет действия договора по проекту UStudy мы сохраним 3,7 миллиарда тенге из республиканского бюджета.

О том, почему подготовка педагогов оказалась в действительности настолько слабой, можно говорить долго. Хотя в Республиканском научно-методическом центре отмечают, что такие результаты не стали чем-то неожиданным. Слишком долго копились проблемы в системе школьного образования, и при этом вся отчетность была "настроена" на то, чтобы эти проблемы по возможности скрыть. Тестирование, как подчеркивают его организаторы, ни в коем случае не направлено на репрессии против тех, кто его не прошел.

Оно нужно, чтобы увидеть слабые места, недоработки в образовании специалистов школы и восполнить эти пробелы. Особенно важно, что каждый учитель сегодня мотивирован к этому, он прямо заинтересован показать наилучшие результаты, получить более высокий квалификационный разряд. Именно на это и нацелены меры в рамках принятого недавно закона "О статусе педагогов", включая повышение зарплат, выплаты за квалификационную категорию и другие стимулы, призванные сделать профессию учителя престижной.



Надежда есть?



Важнейшей задачей центра в рамках запущенного проекта становится не только искоренение коррупции, но и обучение педагогов, их переподготовка и профессиональное развитие. Созданы условия, позволяющие всем провалившим тесты обучиться по тем разделам, где они показали недостаточные знания, и повторно сдавать тестирование на более высоком уровне. Заинтересованность прямая – ведь чем выше квалификационный разряд, тем больше уровень зарплаты.



Современный стандарт казахстанской школы включает четыре квалификационных уровня для педагогов. Самый начальный называется "педагог-модератор", он соответствует уровню молодого специалиста – выпускника пединститута. В рамках Национального квалификационного тестирования свое соответствие этой категории подтвердили 42 процента сдававших экзамен. Свой соответствие следующему разряду – "педагог-исследователь" – смогли защитить 39 процентов прошедших тест. По разряду "педагог-эксперт" свой профессиональный статус подтвердили 38 процентов экзаменованных.

Наконец, по самой высокой квалификационной категории – "педагог-мастер" – тест сдали только 28 % из числа претендовавших на нее. Закономерность в целом понятная – чем выше требования, тем меньшее количество соискателей им соответствует. В Республиканском научно-методическом центре развития технического и профессионального образования здесь видят значительный потенциал и стимул для работников школ расти, учиться, развивать себя.



Смысл и задачи проведения НКТ, как подчеркивает Олжас Куспеков, – не репрессии в отношении педагогов, а "внутренняя самодиагностика" самой системы школьного образования. Необходимо объективное определение уровня профессиональной подготовки работников – это нужно для эффективного исправления выявленных пробелов в их образовании и подготовке.



На основе методик международной организации U-Future был разработан специальный комплексный план. Начали с выявления регионов, имеющих наименьше показатели как по ЕНТ школьников, так и по международному показателю PISA (агрегированному индексу образования). Самыми слабыми здесь оказались Актюбинская, Атырауская, Мангистауская, Туркестанская и Акмолинская области.

Следующим шагом станет проведение массовой диагностики по регионам – как тестов для учеников, так НКТ для учителей, директоров, управленцев сферы образования. На основе этих данных будет сделано ранжирование школ внутри каждого региона и разработаны специальные "дорожные карты развития" для каждой отдельной группы. Затем начнется само обучение педагогов и директоров на основе выявленных пробелов в их подготовке. Результаты будут периодически замеряться по мере очередных тестирований.





Проблема коррупции решена через внедрение новой системы тестирования, – резюмирует Олжас Куспеков. – Благодаря этому сегодня мы видим объективную картину. Знание проблемы – это уже ключ к ее решению. Теперь нам осталось восполнить те пробелы в образовании специалистов, которые выявлены. Здесь очень важно, что система четко показывает, по каким именно направлениям и разделам у каждого тестируемого есть пробел. Это позволяет не тратить ресурсы на общее переобучение, а работать точечно, восполняя необходимые знания там, где их не хватает. Причем особенно важно, что люди мотивированы как можно быстрее и качественнее переобучиться, для того чтобы успешно пройти тест. Ведь от результата прямо зависят их зарплаты, надбавки, их квалификационная категория. Сегодня эта работа уже начата и она идет массированно. Проблемы казахстанской школы будут решены, в этом нет никаких сомнений.

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