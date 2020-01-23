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Учителя без знаний. Что делать?

Более половины из почти 70 тысяч протестированных казахстанских педагогов не смогли сдать экзамены на знание собственного предмета.

Фото : pixabay.com23 января 2020, 17:57

Результаты проведенного полтора месяца назад Национального квалификационного тестирования работников школ шокировали многих. Впрочем, знание проблемы – это уже ключ к ее решению, передает zakon.kz.

"Договориться" и купить больше нельзя

Открытие во всех регионах Казахстана независимых центров тестирования было принципиальным решением нового руководства Министерства образования и науки. Цель – избавление от многолетней коррупции при оценивании знаний и компетенций педагогических кадров, а главное – получение реальных, а не дутых, данных о существующих пробелах в образовании учителей. Без этого, хотя и болезненного, но необходимого шага трудно было бы говорить о решении накопившихся проблем казахстанской школы.

Основная проблема, на которую указывали и родители школьников, и директора, и сами педагоги, заключалась в вопиющем несоответствии тех амбициозных задач, которые были поставлены перед отечественной школой, с качеством ее профессиональных ресурсов.

Прежний министр образования Ерлан Сагадиев, помнится, всерьез обещал, что все школы уже в 2020 году начнут преподавание ряда предметов на английском языке. Сегодня в МОН есть понимание, что такие планы было, как минимум, преждевременными при нынешнем уровне подготовки специалистов. Оказалось, что и Сагадиев, и другие "оптимисты" из прежней команды МОН руководствовались, мягко говоря, не самыми точными данными. Им сообщали, что педагогические коллективы полностью готовы к инновациям. Им показывали не вполне объективную отчетность о качестве знаний и подготовки кадров. На самом деле именно оценивание самих специалистов школьной сферы было одной из коренных проблем системы. Кстати, нашумевшее привлечение руководителя Национального центра тестирования при Министерстве образования и науки РК к уголовной ответственности в мае минувшего года знающие проблему люди связывают именно с этой проблемой.

Однако теперь она решена кардинально.

В октябре министерство подписало договор государственно-частного партнерства на десять лет по проекту "Региональный центр тестирования и педагогической компетенции". А уже в ноябре совместно с международной компанией U-Future было проведено независимое электронное "Национальное квалификационное тестирование", которое собственно и вскрыло реальную картину подготовки кадров в школьной системе.

"Картина маслом"

Были протестированы 73 718 педагогов. 56 процентов из них (свыше 44,5 тысячи человек) не подтвердили квалификационных требований в рамках теста "U-Study". Показательно, что аналогичный "бумажный" тест, проведенный годом ранее Национальным центром тестирования, давал совершенно иные результаты. Общее количество не сдавших экзамен тогда тоже было значительным – 36,2 %.

Как отмечает генеральный директор, член совета директоров АО "Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации" МОН РК Олжас Куспеков, внедрение новой системы вскрыло значительные коррупционные риски в прежней методике мониторинга знаний учителей, которую применял Национальный центр тестирования. Теперь процесс полностью прозрачен (все фиксируется камерами), а результат – мгновенный и выдается компьютером, а не комиссией через 1-2 дня. В рамках оценки полностью исключен человеческий фактор.

– Ухудшение показателей по сравнению с прошлым годом объясняется просто: это связано с чистотой проведения теста, – комментирует Олжас Куспеков. – Ранее коррупционные риски при тестировании работников школ имели место везде, особенно в регионах. В частности – возможность купить ответы, "договориться" с членами комиссии. Международная система тестирования работников, внедренная в рамках проекта U-Study, имеет ряд неоспоримых преимуществ: мгновенное получение результатов, экономия времени, возможность апелляции на месте. Купить ответы невозможно, как и заранее знать варианты заданий: в памяти системы десятки вариантов, а их комбинации генерируются случайным образом. Ответы также проверяются компьютером мгновенно, а видеокамера, установленная над каждым тестируемым, фиксирует любые запрещенные действия, например шпаргалки. Апелляция в случае несогласия также подается и рассматривается мгновенно. Немаловажным плюсом стала и экономия средств: только в ходе пилотного НКТ было сэкономлено 170 миллионов тенге, а за все 10 лет действия договора по проекту UStudy мы сохраним 3,7 миллиарда тенге из республиканского бюджета.


О том, почему подготовка педагогов оказалась в действительности настолько слабой, можно говорить долго. Хотя в Республиканском научно-методическом центре отмечают, что такие результаты не стали чем-то неожиданным. Слишком долго копились проблемы в системе школьного образования, и при этом вся отчетность была "настроена" на то, чтобы эти проблемы по возможности скрыть. Тестирование, как подчеркивают его организаторы, ни в коем случае не направлено на репрессии против тех, кто его не прошел.

Оно нужно, чтобы увидеть слабые места, недоработки в образовании специалистов школы и восполнить эти пробелы. Особенно важно, что каждый учитель сегодня мотивирован к этому, он прямо заинтересован показать наилучшие результаты, получить более высокий квалификационный разряд. Именно на это и нацелены меры в рамках принятого недавно закона "О статусе педагогов", включая повышение зарплат, выплаты за квалификационную категорию и другие стимулы, призванные сделать профессию учителя престижной.

Надежда есть?

Важнейшей задачей центра в рамках запущенного проекта становится не только искоренение коррупции, но и обучение педагогов, их переподготовка и профессиональное развитие. Созданы условия, позволяющие всем провалившим тесты обучиться по тем разделам, где они показали недостаточные знания, и повторно сдавать тестирование на более высоком уровне. Заинтересованность прямая – ведь чем выше квалификационный разряд, тем больше уровень зарплаты.

Современный стандарт казахстанской школы включает четыре квалификационных уровня для педагогов. Самый начальный называется "педагог-модератор", он соответствует уровню молодого специалиста – выпускника пединститута. В рамках Национального квалификационного тестирования свое соответствие этой категории подтвердили 42 процента сдававших экзамен. Свой соответствие следующему разряду – "педагог-исследователь" – смогли защитить 39 процентов прошедших тест. По разряду "педагог-эксперт" свой профессиональный статус подтвердили 38 процентов экзаменованных.

Наконец, по самой высокой квалификационной категории – "педагог-мастер" – тест сдали только 28 % из числа претендовавших на нее. Закономерность в целом понятная – чем выше требования, тем меньшее количество соискателей им соответствует. В Республиканском научно-методическом центре развития технического и профессионального образования здесь видят значительный потенциал и стимул для работников школ расти, учиться, развивать себя.

Смысл и задачи проведения НКТ, как подчеркивает Олжас Куспеков, – не репрессии в отношении педагогов, а "внутренняя самодиагностика" самой системы школьного образования. Необходимо объективное определение уровня профессиональной подготовки работников – это нужно для эффективного исправления выявленных пробелов в их образовании и подготовке.

На основе методик международной организации U-Future был разработан специальный комплексный план. Начали с выявления регионов, имеющих наименьше показатели как по ЕНТ школьников, так и по международному показателю PISA (агрегированному индексу образования). Самыми слабыми здесь оказались Актюбинская, Атырауская, Мангистауская, Туркестанская и Акмолинская области.

Следующим шагом станет проведение массовой диагностики по регионам – как тестов для учеников, так НКТ для учителей, директоров, управленцев сферы образования. На основе этих данных будет сделано ранжирование школ внутри каждого региона и разработаны специальные "дорожные карты развития" для каждой отдельной группы. Затем начнется само обучение педагогов и директоров на основе выявленных пробелов в их подготовке. Результаты будут периодически замеряться по мере очередных тестирований.

Проблема коррупции решена через внедрение новой системы тестирования, – резюмирует Олжас Куспеков. – Благодаря этому сегодня мы видим объективную картину. Знание проблемы – это уже ключ к ее решению. Теперь нам осталось восполнить те пробелы в образовании специалистов, которые выявлены. Здесь очень важно, что система четко показывает, по каким именно направлениям и разделам у каждого тестируемого есть пробел. Это позволяет не тратить ресурсы на общее переобучение, а работать точечно, восполняя необходимые знания там, где их не хватает. Причем особенно важно, что люди мотивированы как можно быстрее и качественнее переобучиться, для того чтобы успешно пройти тест. Ведь от результата прямо зависят их зарплаты, надбавки, их квалификационная категория. Сегодня эта работа уже начата и она идет массированно. Проблемы казахстанской школы будут решены, в этом нет никаких сомнений.


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