Парламент Британии одобрил "Брексит"

Великобритания покинет ЕС в 23:00 31 января, после чего начнется переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.

Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Европейского союза. Данный документ утвердили в палате лордов. На следующем этапе проект направляется на подписание королеве Елизавете II, передает РИА Новости.

По новому закону на "Брексит" отводится время до конца 2020 года. Граждане Великобритании проголосовали за "Брексит" еще на референдуме 2016 года, тогда за выход из ЕС проголосовали 51,89% британцев. Общая явка составила 72,2%. Дата выхода Соединеного Королевства из Евросоюза несколько раз переносилась.

В июне 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу выхода страны из Евросоюза. Позицию покинуть данное объединение поддержали 51,9 процента населения. Дата выхода переносилась несколько раз. Это было связано с условиями, при которых Великобритания выйдет из ЕС.

Это произойдет в 23:00 31 января, после чего начнется переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.

Ранее Минфин Британии заявил, что глава ведомства Саджид Джавид планирует 11 марта представить парламенту проект бюджета страны, содержащий "амбициозные планы" по развитию экономики после выхода из ЕС.

В законопроекте будут содержаться вопросы, касающиеся налогообложения, о которых ранее заявляла Консервативная партия, а также предложения по инвестициям.

Особое внимание будет уделено статье государственных расходов в части финансирования системы здравоохранения, образования, полиции и увеличению уровня прожиточного минимума.

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