Ползла домой без ног - пенсионерку в Караганде переехал грузовой состав

По словам местных жителей, оборудованного перехода здесь не было никогда. Поэтому и зимой, и летом переходить через пути приходится в местах стыковки вагонов.

Грузовой поезд переехал 63-летнюю женщину, когда она переходила железнодорожные пути. Пострадавшая, очнувшись после шока, поняла, что состав отрезал ей обе ноги. Женщина собрала последние силы, и поползла домой по сугробам, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Несчастье произошло в районе ДСК, почти центр Караганды. Чтобы попасть в магазин или школу местные жители вынуждены проползать через пути под вагонами.

63-летняя пенсионерка в этот раз пройти не успела. Грузовой состав переехал ей обе ноги в районе стоп.

Когда пострадавшая очнулась, она решила не оставаться на путях, а собрала последние силы и поползла прямо по дорожке до крыльца своего дома. Уже там ее нашел сын, который вызвал "скорую помощь". Женщину увезли в реанимацию и экстренно прооперировали. Пришлось ампутировать обе ноги в районе голеней.

- Состояние у нас до сих пор шоковое, мы не отошли. Ее дети даже разговаривать об этом не могут, ее сами мы еще не видели, она находится в реанимации, вот сегодня вроде бы ее переводят в палату, поедем и конкретно сказать, как это было, что произошло, я не могу, - рассказывает сноха пострадавшей Эльмира Аманжолова.

Машинист грузового состава, переехавшего женщину, уже дал показания.

- В полиции зарегистрировано уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы, обстоятельства выясняются, - говорит официальный представитель департамента полиции Карагандинской области Жанатай Сембеков.

По словам местных жителей, оборудованного перехода здесь не было никогда. Поэтому и зимой, и летом переходить через пути приходится в местах стыковки вагонов. Становиться на четвереньки и проползать на свой страх и риск по снегу, либо просто по земле.

Обойти состав невозможно. Около склона можно по пояс увязнуть в сугробах. Поэтому и ползают между вагонами, почти три десятка лет. К слову, это не первое происшествие на этом переходе.

В акимате знают о сложившейся ситуации. Но проблема в том, что этот железнодорожный тупик не на балансе города, а в частной собственности металлургического комбината. Люди просят сделать хоть что-нибудь, чтобы здесь было безопасно!

Они же утверждают, что перед тем, как состав тронется, об этом должны объявить по громкоговорителю. Но семья пострадавшей женщины утверждает, что гудка в момент трагедии не было. Представители металлургического комбината настаивают на обратном.

- В это время было сделано объявление об отбытии поезда, и машинист дал предупредительный гудок. Эти меры предосторожности подтверждаются независимыми свидетелями – сотрудниками стороннего охранного предприятия. Хотим выразить наше глубокое сочувствие пострадавшей и ее близким. Ведь случилась трагедия, - настаивает советник по связям с общественностью "Арселормиттал Темиртау" Алексей Агуреев.

Семья пострадавшей женщины ждет ее выписки, после чего, скорее всего, будет обращаться в суд.

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