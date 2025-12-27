#Казахстан в сравнении
Общество

Спасенные лебеди в Павлодарской области переехали в другой временный дом

Лебеди в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 06:30 Фото: Бауыржан Жакупов
Лебеди Мәңгілік и Махаббат, которых недавно спас житель Баянаульского района Бауыржан Жакупов, благополучно обживаются на новом месте, сообщает Zakon.kz.

По информации "24kz", после осмотра орнитологов птиц перевезли в Центр активного отдыха Павлодара. Каждую зиму он становится убежищем для пернатых, не успевших улететь на юг.

"Сейчас пара уже освоилась, чувствует себя спокойно и вместе пережидает зиму под заботой специалистов", – говорится в сюжете.

Со слов руководителя Центра активного отдыха Игоря Байрамова, весной их планируют выпустить на волю, как и предыдущих уже выпускали.

После трехлетнего перерыва в Актау снова вернулась стая лебедей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
