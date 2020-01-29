Назначен новый начальник полиции Алматы

Им стал Канат Таймерденов.

Новым начальником Департамента полиции Алматы назначен Канат Таймерденов. Ранее он работал начальником полиции Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

По согласованию с Администрацией Президента и акимом города Алматы на должность начальника Департамента полиции г.Алматы назначен полковник полиции Таймерденов Канат Даниярович, сообщили в пресс-службе МВД РК.

Нового начальника Департамента полиции личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Канат Таймерденов родился в 1974 году в Алматинской области. Окончил Академию МВД, по специальности юрист. Женат, отец пятерых детей. Владеет казахским и русским языками.

В разные годы работал начальником отдела по особо важным делам УБОП СКП УВД Алматинской области, начальником Управления внутренних дел Талгарского района, первым заместителем начальника Департамента внутренних дел Алматы. До назначения был начальником Департамента внутренних дел Мангистауской области.

Прежний главный полицейский Алматы Серик Кудебаев стал начальником Департамента полиции Алматинской области.

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