Ранее он занимал должность начальника полиции Алматы.

Серик Кудебаев стал начальником Департамента полиции Алматинской области, сообщает zakon.kz.

По согласованию с Администрацией Президента и акимом области на должность начальника Департамента полиции Алматинской области назначен генерал-майор полиции Кудебаев Серик Мырзакулович, сообщили в пресс-службе МВД РК.

Генерал-майор полиции Урумханов Мурат Жалелович зачислен в кадровый резерв.

Нового начальника Департамента полиции личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Серик Кудебаев родился в 1965 году в Алматинской области. Владеет казахским и русским языками. Окончил Карагандинскую высшую школа Министерства внутренних дел СССР, по специальность юрист.

В разные годы работал начальником отделения уголовного розыска отдела Государственного следственного комитета Жамбылского района Алматинской области, начальником Управления криминальной полиции Жамбылской области, начальником Управления внутренних дел Карасайского района.

Он уже возглавлял полицию Алматинской области - с сентября 2012 года по октябрь 2013 года.

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