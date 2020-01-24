Минздрав обязан принимать решения в интересах большинства - министр о вакцинации

Когда человек вакцинируется, шансы не заболеть и не погибнуть от опасной инфекции – высоки.

Из-за полемики о вакцинации среди небольшого количества антипривичников страдает основная масса людей, заявил на встрече с журналистами в Алматы министр здравоохранения Елжан Биртанов, сообщает Zakon.kz.

По словам министра, у нас 21 вакцина, но не все из них являются обязательными для всех. Есть плановые, и есть те, которые делают по показаниям в определенных случаях, например, во время эпидемии или когда человек выезжает в страну, где есть эпидемия.

- Почему мы хотим, чтобы плановые вакцинации были обязательными? Потому что, если мы скажем, что они не обязательные, у нас и дальше будет расти количество отказов, а оно, к сожалению, растет, - говорит Елжан Биртанов. - Оно пока не имеет угрожающих размахов, но если мы сейчас не исправим эту ситуация, то будет иметь.

Многие страны уже начали страдать от этого, и Казахстан в какой-то степени пострадал (впервые), когда у нас несколько лет назад и в прошлом году были вспышки кори. Невакцинированная прослойка населения это «бикфордов шнур», по которому инфекция быстро распространяется в обществе.

Конечно, вакцинация это еще не стопроцентная гарантия, что человек будет защищен, даже в этом случае есть риск, что он заболеет, но когда человек вакцинируется, шансы не заболеть и не погибнуть от опасной инфекции – высоки, считает глава здравоохранения.

«Когда неимунная прослойка не вакцинируется, мы подвергаем риску гораздо больше людей, чем те, кто отказался от вакцинации», - заметил он.

Но есть медицинские противопоказания, особенно у детей, когда нельзя делать вакцинацию. В законе прописано - за исключением медицинских отводов, но, как сообщил министр, необходимо еще раз четко прописать эту норму отдельной статьей.

- Отказываясь от вакцинации, мы подвергаем риску не только самого человека, который отказывается. Мы подвергаем риску людей, которые не могут быть вакцинированы – пояснил министр. - И в чем их вина, почему они должны страдать? Ладно, человек может сказать, я гарантирую, я буду защищать своего ребенка, чтобы он не болел и так далее. Хорошо. А что делать с ребенком, который за одной партой с ним сидит, у него, может быть болезнь, аллергия, атопический дерматит, неврологические расстройства и так далее. У нас сейчас много детей с различными неврологическими заболеваниями. В этих случаях противопоказано делать вакцинацию. Есть постоянные противопоказания, есть временные. И эти люди либо пропускают вакцинацию, либо потом делают. Так вот, они под риском. Что с ними делать? Ведь есть закон о защите прав детей, что они имеют право на охрану здоровья. Кто должен обеспечить? Мы, государство.

Из-за полемики о вакцинации среди небольшого количества людей – антипривичников - страдает основная масса, считает Биртанов. Для сравнения: в Казахстане в год происходит 4,5 миллиона вакцинации, в день десятки тысяч людей вакцинируются.

Министр сообщил, что они решили более четко прописать процедуры противопоказания. Для этого разработана дополнительная программа, проводятся обучение, разъяснения. Цифровые технологи, учет вакцин, вакцинации, холодовая цепь, безопасность – все это есть, все это работает. Мы не должны из-за полемик терять способность принимать решения, защищать общество от болезней, считает главный врач страны.

- Конечно, принимать решение нам всем - и нам, и депутатам, и я уверен, мы найдем решение, которое устроит большинство, мы сейчас над этим активно работаем, - подчеркнул он. - Мы, как минздрав, обязаны принимать решения в интересах большинства. Мы будем улучшать процедуры и это постоянная работа. Мы сделаем больше прозрачности в этом, и люди смогут контролировать. Мы даже знаем, что многие договариваются, и ставят отметку, что вакцинировались, а на самом деле не вакцинировались. Кого мы обманываем? С этим тоже надо разбираться, прекращать это.

По мнению министра, сегодня вопрос вакцинации обрел острый характер, и врачи вынуждены об этом говорить, принимать меры. «В основе наших действий - наука, многолетние исследования и все это делается в интересах людей» - резюмировал министр.

Торгын Нурсеитова

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