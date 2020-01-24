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ВОЗ сделала заявление из-за коронавируса

Число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек.

Фото : 24tv.ua24 января 2020, 09:08

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с недавней вспышкой коронавируса из Китая пока преждевременно. Об этом заявил представитель ВОЗ, сообщает РИА Новости.

Комитет по чрезвычайным ситуациям посчитал, что объявлять чрезвычайную ситуацию (в связи с недавней вспышкой коронавируса) пока слишком рано, - сказал сотрудник организации.

В свою очередь, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что организация продолжит оценивать степень опасности нового коронавируса, однако для продвижения в этом вопросе ВОЗ потребуется "больше информации".

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 18 случаях болезнь завершилась летальным исходом.


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