Более 30 участков автодорог закрыты в Казахстане

По всей республике работает 780 единиц техники.

В связи с плохими погодными условиями закрыто движение в 8 областях на 32 участках, протяженностью 3667 км. Это 14.7% всех дорог республиканского значения. Больше всего трасс закрыто в Акмолинской и Карагандинской областях. Самый длинный участок на котором перекрыто движение - Екатеринбург-Алматы. По всей республике работает 780 единиц техники, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

1. "Екатеринбург-Алматы" км. 856-917, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-с.Жаксы.

2. "Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" км. 16-205, уч. г.Нур-Султан- гр.Павлодарской обл.

3. Екатеринбург-Алматы, км 1007-1247 (Атбасар-Нур-Султан)

4. Нур-Султан-Петропавловск, км 18-231 (Нур-Султан-Щучинск)

5. Нур-Султан-Кабанбай батыр-Киевка-Темиртау, км 32-51 (Кабанбай батыр-граница Карагандинской обл)

6. Екатеринбург-Алматы, км 1291-1353 (Жибек Жолы-граница Карагандинской обл)

7. Щучинск-Зеренда, км 0-80 (Щучинск-Зеренда)

8. Нур-Султан-Коргалжын, 38-180 (Акмол-Коргалжынский заповедник)

9. Макинск-Аксу-Торгай, км 0-240 (Макинск-Торгай)

10. Кокшетау-Атбасар, км 100-184 (Балкашино-Атбасар)

11. Самара-Шымкент, км 773-965 (Белогорка-Карабутак)

12. Самара-Шымкент, км 618-703 (Кобда-Маржанбулак)

13. Актобе-Орск, км 70-135 (Косестек-граница РФ)

14. Ушарал-Достык, км 83-184 (Коктума-Достык)

15. "Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ" км. 15-105, уч. п.Белоусовка–г.Риддер.

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16. Алматы-Усть-Каменогорск, км 971-1068 (Калбатау-К.Кайсенов)

17. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ , км 105-123 (Шемонаиха-граница РФ)

18. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ , км 36-102 (Предгорное-Шемонаиха)

19. "Жезказган-Петропавловск" км. 138 -252, уч. с.Улытау-гр. Костанайской обл.

20. "Екатеринбург-Алматы" км. 1504-1620, уч. г.Караганда-п.Аксу-Аюлы.

21. "Екатеринбург-Алматы" км. 1291-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау.

22. "Екатеринбург-Алматы" км. 1426-1447.

23. Нур-Султан-Кабанбай батыр-Киевка-Темиртау, км 51-102 (граница Акмолинской области-Киевка)

24. Кызылорда-Павлодар, км 972-1135 (граница Карагандинской обл-граница Павлодарской обл)

25. Калкаман-Баянаул-Керней-Ботакара" км. 231-324, уч. гр.Павлодарской обл.- п.Ботакара.

26. "Караганда-Аягоз-Бугаз" км. 17-217, уч. г.Караганда- г.Каракаралинск

27. "Жезказган-Петропавловск", км 11-136 (Жезказган-Улытау)

28. "Жезказган-Петропавловск" км. 252-340, (гр.Карагандинской обл.-Аркалык)

29. "Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" км. 200-242, уч. гр.Акмолинской обл- п.Бозшаколь.

30. Кызылорда-Павлодар, км 1135-1367 (граница Карагандинской обл-Ленинский)

31. "Калкаман-Баянаул-Керней-Ботакара" км. 0-231, Калкаман-гр.Карагандинской обл.

32. "Екатеринбург-Алматы" км. 835-856, уч. с.Чистополье обл.-гр.Акмолинской обл.

При возникновении нештатной ситуации Вы всегда можете обратиться по короткому номеру телефона 1403, - говорится в сообщение.

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