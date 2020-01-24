В подвале Семея поймали рысь

Животное задушило более 20 кошек, так как ему нечем было питаться.

В Семее в подвале жилого дома поймали рысь, передает zakon.kz со ссылкой на Instagram общественного объединения "ОСА".

Все-таки миф о рыси, которая разгуливала по Комсомольскому поселку не миф. Рысь с частного сектора перебралась в район Океана и поселилась в одном из подвалов домов по Жанасемейской, - говорится в сообщении.

Информация о том, что животное живет в подвале поступила в ветеринарную службу. Сотрудники службы незамедлительно прибыли на место. Для того, чтобы поймать рысь, им понадобилось шесть часов. Сейчас рысь находится в вольере. Сообщается, что дикое животное задушило более 20 кошек, поскольку было голодным.

Напомним, в декабре 2019 года в социальных сетях опубликовали видео, на котором рысь была замечена в одном из районов ВКО.

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