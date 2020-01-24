Активистку Грету Тунберг пригласили в Монголию

Молодежные зеленые Игры пройдут в Улан-Баторе с 13 по 19 сентября.

Президент Монголии Халтмагийн Баттулга, присутствовавший на Всемирном экономическом форуме в Давосе, встретился 23 января с Гретой Тунберг, активисткой по борьбе с изменением климата, и пригласил ее принять участие в Международных молодежных зеленых играх в Монголии, передает CentralAsia (MNG).

Молодежные зеленые Игры пройдут в Улан-Баторе с 13 по 19 сентября 2020 года. Сообщается, что Зеленые игры уже получили официальное одобрение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. В числе других партнеров соревнований значатся правительство Монголии, Монгольская национальная комиссия по делам ЮНЕСКО и Национальный олимпийский комитет Монголии.

Организация "Международных молодежных зеленых Игр" направлена на то, чтобы продвигать голоса молодежи против изменения климата через спорт.

Грета Тинтин Элеонора Эрнман Тунберг — шведская школьница, экологическая активистка. В 15 лет начала протестовать возле шведского парламента с плакатом "Школьная забастовка за климат", призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Ее действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как "школьные забастовки за климат" или "пятницы ради будущего".

Грета положила начало движению школьников, озабоченных изменением климата, идея которого состоит в том, что по пятницам вместо уроков школьники выходят на улицы, стремясь привлечь внимание политиков и общественности к проблеме климатического кризиса. В своих выступлениях она ссылается на доклад МГЭИК за 2018 год Special Report on Global Warming of 1.5 °С по словам Тунберг.

23 сентября 2019 года в Нью-Йорке на саммите ООН по климату Тунберг выступила с эмоциональной четырехминутной речью, в которой обвинила мировые правительства в пустословии и игнорировании климатических проблем, а также в предательстве молодежи и будущих поколений. По мнению Тунберг, ситуация с влиянием выбросов на климат с научной точки зрения предельно ясна уже на протяжении тридцати лет, однако мировые лидеры, хотя и говорят, что делают все возможное, в действительности закрывают на проблему глаза, будучи недостаточно зрелыми, чтобы сказать "все как есть".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!