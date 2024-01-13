Памятник активистке Грете Тунберг демонтировали в Великобритании

Недовольные студенты Винчестерского университета, добились, того чтобы памятник шведской экологической активистке Грете Тунберг был демонтирован, сообщает Zakon.kz

По информации Daily Mail бронзовую статую с названием "Сделай мир лучше" все время называли пустой тратой денег, но несмотря на протесты студентов он был таки установлен в 2021 году у главного входа в вуз.

Однако студенты добились своего и заявили, что потраченные на скульптуру средства можно было потратить на экологические проекты.

А потрачено по данным издания было немало - 24 тысячи фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей по актуальному курсу). Статуя теперь расположена в укромном месте во внутреннем саду Винчестерского университета в его кампусе в Вест-Даунс.

Тунберг, которой сейчас 21 год, прославилась в 2018 году после того, как прогуляла школу, чтобы провести демонстрацию перед шведским парламентом с призывом к более активным действиям по борьбе с изменением климата .

Ранее мы писали, что Грета Тунберг поддержала Палестину и сектор Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Экоактивистка опубликовала в Instagram фото, на котором вместе с единомышленниками держит плакаты с надписями "Освободите Палестину", "Поддержите Газу", "Климатическая справедливость сейчас".