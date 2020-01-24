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Астанчан напугали волки на улице

Они пересылают фотографии и видео волков в городе по WhatsApp.

Фото : соцсети24 января 2020, 10:27

Жителей Нур-султана напугали волки на улице, сообщает zakon.kz.

Они пересылают фотографии и видео волков в городе по WhatsApp.

Сидите дома не выходите, только что мне позвонили сказали на районе спеццона в камеру стая волков засветилась, друга жене позвонили, отряд вызвать попросили, отстреливать. Как бы у нас,в Нур-Султане. Кто? Что знает ..., - говорится в сообщении WhatsApp.


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