Астанчан напугали волки на улице
Они пересылают фотографии и видео волков в городе по WhatsApp.
Фото : соцсети24 января 2020, 10:27
Жителей Нур-султана напугали волки на улице, сообщает zakon.kz.
Они пересылают фотографии и видео волков в городе по WhatsApp.
Сидите дома не выходите, только что мне позвонили сказали на районе спеццона в камеру стая волков засветилась, друга жене позвонили, отряд вызвать попросили, отстреливать. Как бы у нас,в Нур-Султане. Кто? Что знает ..., - говорится в сообщении WhatsApp.
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