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В ДЧС опровергли сообщения о сильном землетрясении в Алматы

Все силы и средства ДЧС пребывают в штатном режиме и в повышенную готовность не приводятся.

Фото : rg.ru24 января 2020, 10:41

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию, рассылаваемую в мессенджерах о предстоящем сильном землетрясении в Алматы, передает zakon.kz.

- ДЧС города Алматы на фейковое голосовое сообщение в мессенджере «WhatsApp» о том, что в Алматы в ближайшие дни произойдет сильное землетрясение, сообщает следующее. Все силы и средства ДЧС пребывают в штатном режиме и в повышенную готовность не приводятся, - говорится в сообщении.

Кроме того, в ДЧС отметили, что на основании заседания еженедельной прогнозной комиссии Института Сейсмологии от 22 января текущего года в период с 23 по 29 января 2020 года сильных толчков в Алматинском регионе интенсивностью 7 баллов и выше не ожидается. Просим сохранять спокойствие.


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