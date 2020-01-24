В ДЧС опровергли сообщения о сильном землетрясении в Алматы
Все силы и средства ДЧС пребывают в штатном режиме и в повышенную готовность не приводятся.
Фото : rg.ru24 января 2020, 10:41
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию, рассылаваемую в мессенджерах о предстоящем сильном землетрясении в Алматы, передает zakon.kz.
- ДЧС города Алматы на фейковое голосовое сообщение в мессенджере «WhatsApp» о том, что в Алматы в ближайшие дни произойдет сильное землетрясение, сообщает следующее. Все силы и средства ДЧС пребывают в штатном режиме и в повышенную готовность не приводятся, - говорится в сообщении.
Кроме того, в ДЧС отметили, что на основании заседания еженедельной прогнозной комиссии Института Сейсмологии от 22 января текущего года в период с 23 по 29 января 2020 года сильных толчков в Алматинском регионе интенсивностью 7 баллов и выше не ожидается. Просим сохранять спокойствие.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5004104-06ac766ec062ab03c1a0efaa151250d7
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...