Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
Каждый регион играет важную роль в развитии экономики страны.
Фото : krugosvet.ru24 января 2020, 10:47
На расширенном заседании правительства РК Аскар Мамин рассказал Касым-Жомарту Токаеву о развитии регионов, передает zakon.kz.
По его словам, каждый регион играет важную роль в развитии экономики страны.
Так, по итогам 2019 года по 7 показателям в 8 регионах - Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, а также Алматы - обеспечены опережающие темпы роста по основным показателям социально-экономического развития. 5 регионов продемонстрировали отставание по большинству показателей. Это Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области, города Шымкент и Нур-Султан. - сказал он.
Остальные 4 региона завершили год с результатами на уровне среднереспубликанских значений. (Карагандинская, Акмолинская, Актюбинская, Турекстанская области)
Следует отметить, в 10 регионах допущено превышение среднереспубликанского уровня цен (10,4%) на социально-значимые продовольственные товары. Наибольший рост цен зафиксирован в городах Атырау (+13,2%), Павлодар (+13,1%), Нур-Султан (+12,9%), Алматы (+12,6%), Уральск (+12,5%) и Кокшетау (+12,3%), - уточнил премьер-министр.
В этой связи, особое внимание будет уделено контролю цен на социально-значимые продовольственные товары через снижение импортозависимости и применение имеющихся инструментов регулирования.
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