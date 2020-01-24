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Токаев: Нельзя допускать разницы в зарплатах иностранцев и казахстанцев 

Были проведены проверки на 96 предприятиях.

Фото : Акорда24 января 2020, 11:24

В Казахстане работает более 200 предприятий с привлечением иностранных работников. Касым-Жомарт Токаев считает, что нельзя допускать разницы в зарплатах, передает zakon.kz.

Нужно не допускать разницы в заработной плате у иностранцев и казахстанцев, – сказал он на расширенном заседании.

По словам Бердибека Сапарбаева, сейчас более 200 предприятий работают с привлечением иностранных работников.

Доля казахстанских работников более 90%. Мы вместе с местными исполнительными органами провели проверки на 96 предприятиях. В результате выявлены нарушения. Всего совместно с Генеральной прокуратурой мы выявили более 500 граждан (незаконно работающих на территории РК – от авт.). По сравнению с прошлым годом мы уменьшили количество квот на 40%, и снизили количество иностранных сотрудников до 29 тыс. в прошлом году было привлечено более 100 тыс. иностранцев. Сегодня мы приготовили документы по внесению изменений в акты, внесли в мажилис. Работаем с предприятиями привлекающими иностранную рабочую силу. Мы ставим условие перед ними – обучение казахстанских граждан, - утонил заместитель премьер-министра.


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