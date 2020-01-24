Что думает Токаев о работе Кульгинова на месте акима

Эта работа у вас получается.

Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Нур-Султана заняться благоустройством города и особенно его окраин, передает корреспондент zakon.kz.

Работа в столице проводится активно, это стоит отметить. Что касается вас, как акима столицы, я отмечаю активную работу с социальной точки зрения, встреча с жителями города, особенно с той частью, которая считается проблемной. Эта работа у вас получается, вы идете навстречу людям, объясняете политику, возможности, которые у нас имеются с точки зрения удовлетворения потребностей. Эта работа очень важная, ее надо продолжать, - сказал он на расширенном заседании правительства.

Он также отметил, что несмотря на проводимую работу, все приезжающие в столицу гости, как впрочем и жители, замечают "некую неустроенность города", и дал поручение решить этот вопрос

Сегодня остро стоит вопрос обеспечения столицы и особенно окраин города соответствующей социально-жилищной и транспортной инфраструктурой. Мы должны постоянно заниматься благоустройством города. Мы должны нацелить районных акимов на эту активную работу, в том числе одного из своих заместителей, - добавил Президент.

Он также сказал Алтаю Кульгинову, что если у него в штате не хватает соответствующих специалистов, он может обратится к правительству.

Если соответствующих специалистов не хватает, посоветуйтесь с правительством, кого можно взять на эту работу. Поскольку все приезжающие люди обращают внимание на некоторую неустроенность города. Я понимаю, что это связано с климатическими сбоями. Здесь все просто – нужно постоянно заниматься благоустройством. Это в хорошем смысле витрина нашего города. Возьмите это мое замечание и занимайтесь, - заключил Токаев.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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