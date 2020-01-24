В целом аким пообещал, что в течении трех лет вопрос дольщиками в столице Казахстана будет решен.

Свыше 20 домов для дольщиков построят в 2020 году в Нур-Султане, сообщил на расширенном заседании правительства аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент zakon.kz.

Градоначальник отметил, что по поручению главы государства, которые были даны на совещании по дальнейшему развитию столицы, решен ряд вопросов. Так, например, в вопросе дольщиков основными проблемами остаются долгие судебные тяжбы, отсутствие ПСД, финансовой модели и инвесторов.

По каждому дому принят план, благодаря внесенному изменению программы "Нурлы жер" расширены возможности использования госсредств, — сказал аким столицы.

В результате, по его словам, по итогам 2019 года 10 домов завершены, количество дольщиков сократилось на 2,5 тыс. человек.

В этом году планируется завершить строительство свыше 20 домов. Оставшиеся будут введены в течении трех лет в эксплуатацию, — заключил Кульгинов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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